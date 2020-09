El Gobierno rebaja a diez días las cuarentenas en otra jornada con casos al alza

Un avance continuo de la pandemia. Esa parece ser la realidad que dejan los contagios de la segunda ola de coronavirus que este martes siguió al alza, con 10.799 nuevos casos -un tercio de ellos en Madrid- y 241 fallecidos más, según notificó Sanidad. Así, el Ministerio volvió a alcanzar los 10.000 positivos en su balance, ubicándose 3.125 de ellos en las últimas 24 horas -un 30 % de ellos en Madrid-, con lo que la cifra total asciende a 682.267 casos, y la de muertos a 30.663, 241 más. Así, según los datos facilitados por las comunidades, Madrid sigue en el primer puesto de nuevos contagios, con 3.652 respecto a las cifras del lunes, y 953 en las últimas 24 horas; seguida de Navarra, con 348; Andalucía, con 335, y Aragón, con 308. En cuanto a los fallecimientos, hubo 241 más con respecto al lunes, y 468 en los últimos siete días. También es Madrid la comunidad que más muertes ha registrado en la última semana: 171. Con todo ello, la presión asistencial, uno de los indicadores fundamentales de la pandemia, continúa en auge y ayer creció una décima -pasa al 9,6 %-, aunque sigue siendo muy distinta entre las distintas comunidades autónomas. En este caso Madrid se mantiene como la primera de la lista, con un 25,5 %. Por otro lado, la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes en 14 días subió 7 puntos hasta los 287, después de que 135.286 personas hayan recibido un diagnóstico positivo. Ese dato también varía significativamente en los distintos territorios: Madrid, a la cabeza, tiene una incidencia acumulada de 772; Navarra, 622; La Rioja, 444; Aragón, 388; Castilla-La Mancha, 383; Murcia, 382; y Castilla y León, 351. Sólo Asturias está por debajo de los cien casos por cada 100.000 habitantes, aunque su incidencia acumulada pasó del 92 % del lunes a 98 %. Asimismo, en la última semana se han confirmado 64.272 contagios, más de un 38 % de ellos en Madrid (24.649), cuatro veces más que en Cataluña (6.235), seguida por Andalucía (5.721), Castilla y León (4.357) Castilla-La Mancha (3.442), y el País Vasco, con 3.171. En esta misma semana, por su parte, han iniciado síntomas 8.186 contagiados, con Madrid también a la cabeza al anotar 1.747 casos, seguida por Cataluña (1.138), Andalucía (795) y Castilla y León (723).

Con el fin de controlar la expansión de la pandemia, Sanidad decidió incorporar los test antigénicos como herramienta de diagnóstico y cribado, y redujo a diez días (desde el último contacto con un caso confirmado) la cuarentena de los contactos estrechos, como ya había anunciado este martes Cataluña -cuyo Gobierno también apuntó este martes la posibilidad de incrementar las medidas de protección en las terrazas de los bares, entre ellas decretar que se usen las mascarillas mientras no se coma o beba o reducir de diez a seis el número máximo de personas que pueden reunirse-. Mientras, y pese a la reducción de cuarentenas en España, para los casos leves se mantendrá el aislamiento de 10 días desde el inicio de síntomas, siempre que hayan transcurrido al menos 3 sin presentar ningún síntoma. Si se dan estas circunstancias, no será necesario realizar una prueba diagnóstica ni para levantar dicho aislamiento ni para reincorporarse a la actividad laboral. Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informó ayer de que no van a limitar la presencia de madrileños en esta comunidad, pero advirtió que se va a hacer un seguimiento de sus segundas residencias para localizar y reaccionar «lo antes posible» si se producen brotes importados. Señaló que no le parece «prudente ni oportuna» la posición del presidente catalán, Quim Torra, sugiriendo que se limiten los viajes a Madrid, pero defendió que «otra cosa» es que se «monitoricen» las segundas residencias y haya «una presencia mayor de sanitarios para localizar si hubiera algún pequeño brote». Esa monitorización supondrá hacer un seguimiento de los municipios donde hay mayor número de segundas residencias de madrileños, con especial vigilancia en los centros de salud de esas zonas, por si se produjera algún aumento destacable de contagios o algún brote del que no se sepa el origen, para estudiar si se puede relacionar, explicaron fuentes del Ejecutivo andaluz..