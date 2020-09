La Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi emitió ayer un comunicado para denunciar el retraso de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad en la emisión de un documento oficial obligatorio que todos los trabajadores deben portar actualizado en sus coches y que, al no recibir a tiempo, está suponiendo «multas e inmovilizaciones» de sus vehículos por parte de la Policía Local de València.

Son las tarjetas identificativas, una ficha que todo taxi debe llevar a la vista y que incluye la foto, el número de licencia, la capacitación y la matrícula. Se renuevan quinquenalmente o cada vez que un autónomo incorpora a un nuevo conductor. La solicitud se realiza en conselleria adjuntando la documentación correspondiente.

Como la expedición no es inmediata, se entrega al taxista un resguardo provisional que acredita que el trámite se ha completado con éxito y que únicamente está a la espera de recibir la tarjeta definitiva. Ese justificante tiene una validez de 15 días, pero la asociación de taxistas denuncia que «hay una demora de hasta siete meses» que deriva en multas e inmovilizaciones de vehículo por parte de la Policía Local cuando en controles rutinarios detecta que un profesional no lleva la cartilla actualizada. Por eso, reclaman o bien más personal para agilizar los trámites o que conselleria informe del colapso a la policía para que no impongan sanciones por este asunto.

Por su parte, desde Conselleria admiten «retrasos» pero los vinculan únicamente a casos en los que «los taxistas o sus asociaciones no presentan la documentación correctamente». En cualquier caso, zanjan, «si un taxista presenta la documentación correctamente, obtiene su tarjeta dentro del plazo».