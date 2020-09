La Policía Local de Paterna impidió ayer que un menor de 6 años fuera a visitar a su padre a la cárcel de Teruel por considerar que no se encontraba en condiciones para viajar a la capital aragonesa. Según ha podido saber Levante-EMV, el niño llegó a la comisaría «temblando», por lo que los agentes no dudaron en impedir que el menor fuera entregado a su abuelo paterno para su traslado a la prisión turolense, donde el padre cumple una condena de siete años y medio por malos tratos a la madre.

Los agentes redactarán ahora un informe dirigido a la jueza de Violencia sobre la Mujer de Torrent, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de esa ciudad, explicando las razones por las que el niño no pudo viajar y, por tanto, cumplir la resolución judicial del pasado 17 de septiembre que le obligaba a hacerlo, tal como adelantó ayer en exclusiva Levante-EMV. La jueza ya había dictado el pasado 31 de julio un auto, dentro del procedimiento planteado por el maltratador, en el que explicaba las razones para «reactivar la relación del niño con su padre» en atención a que es un derecho recogido en la ley, que contempla incluso que esa relación se dé aunque el progenitor esté en una prisión, como es el caso.

En ese auto, la magistrada ya admitía que una cárcel «no es el lugar más idóneo» para reactivar esa relación, pero defiende que no hay ningún procedimiento penal en curso en este momento que coarte ese derecho del padre, sobre todo después de que se archivara, ya en firme, la denuncia por malos tratos al niño que la madre interpuso contra el ahora encarcelado en 2018. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho efectiva la medida -que es provisional hasta que se celebre el juicio, a finales de octubre, para cambiar el régimen de visitas-, porque en este tiempo la jueza ha estado resolviendo distintos aspectos del proceso, entre ellos fijar el punto de entrega, dado que el punto de encuentro familiar (PEF) está cerrado los fines de semana. No obstante, tanto la Ley de la Infancia y la Adolescencia como la Ley de Víctimas del Delito, ambas de 2015, recogen que los menores que viven en un ámbito de violencia machista son víctimas de ese delito, aunque la violencia no se ejerza directamente sobre ellos. Es más, la ley de la Infancia, cuya entrada en vigor supone cambios en veinte leyes, entre ellas el Código Civil, no solo reconoce como víctimas directas a los hijos de aquellas mujeres que sufren violencia de género, sino que además recuerda que los jueces siempre deben pronunciarse sobre las medidas cautelares que les afectan.

La madre del menor, que recibe la ayuda de la Generalitat y la asociación feminista Alanna, agradeció las muestras de apoyo recibidas. La madre recurrió la decisión de la jueza a través de su abogada, quien considera que no se está velando por el interés superior del menor y que se pone en riesgo su salud, al obligarle a viajar más de 300 kilómetros con una persona de más de 60 años con la que no convive y a compartir después el espacio en la cárcel, sin que se conozca la situación sanitaria de ese centro penitenciario en relación con la pandemia. El padre fue denunciado por malos tratos por su entonces mujer en 2014, el mismo año que nació el niño. Entre otras acciones violentas, el maltratador «le pateó la barriga estando embarazada de ese niño», según recuerda el recurso. El acusado fue juzgado cuatro años después, en julio de 2018. Un mes después, un Juzgado de lo Penal de València le impuso una condena de siete años y medio de cárcel, que recurrió, por lo que no ingresó en prisión hasta un año después, en octubre de 2019, cuando el fallo se convirtió en firme al ser ratificado por la Audiencia de València.