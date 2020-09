La Comunitat Valenciana prorrogará este lunes las restricciones otros 21 días

La Comunitat Valenciana prorroga este lunes otros 21 días las mismas restricciones acordadas en el Consejo interterritorial para hacer frente a la pandemia y solo acordará un relajamiento cuando sea posible aplicarlo a todo el territorio para evitar desplazamientos entre zonas al no haber limitaciones a la movilidad. Además, se mantiene el cierre del ocio nocturno.

Así lo señaló el pasado jueves la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para explicar la situación epidemiológica de la Comunitat, en la que confirmado que "de momento" no se ha planteado ningún cambio en el ocio nocturno. "No digo que en el futuro lo estudiemos y ver si puede ser compatible la seguridad de la salud con los que nos solicita el sector", ha apuntado Barceló que ha afirmado que este el cierre ha contribuido a que la trasmisión "no aumente y a contenerla".

Al respecto, ha explicado que para levantar una restricción solo puede acordarse el Consejo interterritorial, algo que de momento ninguna ha planteado, pero que una comunidad autónoma sí que puede endurecerlas o aplicar un confinamiento selectivo.

En ese sentido, ha recordado que hoy han entrado en vigor el levantamiento de las medidas restrictivas adicionales acordadas para València tras detectar un descenso de la incidencia en las últimas cuatro semanas.

Barceló ha recalcado que las medidas implantadas en la Comunitat están funcionando, como prueba que somos la comunidad con menor incidencia y que se ha logrado bajar el tiempo de ingreso hospitalario de 15 a 9 días, pero ha pedido a la población en diversas ocasiones que mantengan la precaución y respeten las normas de seguridad para no echar por tierra "el esfuerzo titánico" realizado y "volver a una situación de algo más de normalidad".

Con todo, ha señalado que no puede hablarse de descenso en la curva sino de contención y ha advertido de que esta buena situación epidemiológica puede cambiar en cualquier momento por lo que "no se puede bajar la guardia".

Además, ha señalado que Salud Pública mantiene reuniones semanales con las ciudades con mayor incidencia para analizar las medidas adicionales que deben adoptarse en función de las características de cada localidad y del propio brote. Al respecto, ha expuesto, ante las quejas de algunos alcaldes, la "dificultad" de que la información de los brotes llegue a todos a la vez por los trámites previos que debe seguir Salud Pública antes de comunicar un nuevo foco de contagio.