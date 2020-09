Podem presiona a los socios al considerar que el Botànic y Cs son incompatibles

Asegura que más que nunca esas cuentas tienen que tener el sello de la izquierda. Sin embargo, el PSPV busca unos presupuestos que puedan ser asumidos por el PP y especialmente por Ciudadanos, formaciones con las que el Botànic acordó en agosto la hoja de ruta para abordar la reconstrucción de la crisis sanitaria.

Pero Lima presiona para que el PSPV no se acerque demasiado a Cantó. «Que no crea Cs que le estamos regalando espacio, el pacto de reconstrucción ya está dentro de los presupuestos, Cs solo busca desestabilizarnos», señaló preguntada ayer en las Corts.

Lima recuerda que hay firmado un acuerdo de gobierno y que la prioridad es gobernar para la gente y la justicia social y llama a a seguir el camino de la iniciativa que se aprobará hoy en las Corts que refuerza la posición del Botànic para reclamar la reversión a la sanidad pública del departamento de salud de Torrevieja. «No podemos ceder, ni volver atrás y menos en cuestiones como la privatización de servicios», dijo.

La coordinadora compareció en las Corts junto a la diputada de EUPV Estefanía Blanes para presentar las enmiendas de su grupo al proyecto de ley de Función Pública pero aprovechó para visibilizar su liderazgo interno y marcar la posición en la negociación de los presupuestos que ahora empieza.

Sobre el acercamiento del PSPV a Cs aseguró que puede comprender que los socialistas quieran dialogar con todos los grupos, pero remarca que el bloque de las derechas es «incompatible y antagónico» con el Botànic y que, por tanto, el modelo de presupuesto tiene que llevar la filosofía del pacto.

«La derecha continúa con su dogma neoliberal y su hoja de ruta ya la conocemos, privatización disfrazada de colaboración público-privada y apuesta por dinamitar lo público y eso es incompatible con la forma de gobernar del Botànic», señaló.

Blanes incidió en que los presupuestos tienen que nutrirse en el capítulo de ingresos de la fiscalidad progresiva y verde, un modelo que también es incompatible con las propuestas de bajada de impuestos que han planteado las formaciones de derecha, tanto PP como Cs . «Tenemos incompatibilidades con la derecha tanto en los gastos como en los ingresos», señaló la diputada de EU.

Mientras, Unides Podem recoge en sus enmiendas al proyecto de ley de Función Pública límites a la libre designación. Abogan por la figura de la dirección pública profesional, por debajo del cargo político, y cuyo cese no podría ser discrecional. También propone que las personas sordas o ciegas queden exentas del requisito lingüístico al no tener la misma oportunidad de aprendizaje.

Puig llama a los municipios a consensuar sus cuentas

El presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, llamó ayer a sus compañeros de partido a facilitar los presupuestos donde no gobiernen y a tratar de consensuar las cuentas al máximo en todas las instituciones donde sea posible. Puig asegura que se viven momentos excepcionales y por eso pidió ayer a la oposición altura de miras. Del mismo modo pide a los representantes socialistas que faciliten las cuentas donde no gobiernan. Anunció que se favorecerá la aprobación de presupuestos siendo oposición responsable, lo que pone más presión a PP y Cs en las Corts. c. a. valència