Educar en ‘casitas’ con cuatro niños

«Ha aumentado muchísimo el interés por nosotras», explica Ana Rudilla, presidenta de la Asociación Casas Nido València quien añade que no sólo por parte de las familias para llevar a sus hijos sino también por parte de profesionales de la educación que quieren formarse. «La demanda se ha disparado, tenemos ratios muchísimo más bajas que tranquilizan más a los padres por el tema del contagio, pero no sólo eso, también es una forma de atención más individualizada y de mucho contacto con el exterior», indica Rudilla. Sin embargo, insiste «todavía hay mucho desconocimiento sobre nuestro trabajo»: «Hay quienes creen que somos canguros, o que trabajamos por horas o que vamos a la casa a cuidar, pero no somos mucho más».

Ese mucho más lo expresa Lourdes, madre de Leo, alumno de A casita de Ángela desde el pasado mes de octubre. «Nos enteramos por el boca a boca de otras madres, nos estuvimos informando y nos gustó mucho la idea de que respete el ritmo del niño, lo trata como si fuera su hijo, estamos encantados», expresa y añade: «Lo recomiendo siempre y cuando te lo puedas permitir económicamente porque es más caro que una escuela infantil».

El precio oscila entre los 350 y los 450 euros mensuales aunque precisamente para reducir ese precio quieren que la Generalitat regularice sus servicios «porque podríamos entrar dentro de los bonos que se dan a las familias para las escuelas infantiles», señala Rudilla, algo que, según ella, «haría que muchas más familias se decantaran por nosotras y no seríamos tan elitistas». También piden la regularización «para que tengamos tanto nosotras como las familias un respaldo de la administración».

Mientras tanto, se van regulando ellas. Para ser Madre de Día se han de cumplir una serie de requisitos: espacios diferenciados para comedor, juego, descanso y aseo, conocimiento de pedagogías individualizadas, adaptación segura del hogar con muebles fijos o enchufes fuera del alcance, contar con el carné de manipulador de alimentos y posibilidad de exteriores, bien por contar una zona en la propia vivienda o bien por tener un parque cerca. «El contacto con el exterior es fundamental porque con los ritmos actuales hay muchas veces que un niño no juega al aire libre en toda la semana», aseveran desde Casas Nido València.

Y por supuesto, contar con un titulo de formación oficial en educación o pedagogía. «Nosotras somos profesionales y estamos en continuo aprendizaje», asegura Ángela Mistreanu. Antes de abrir su centro estuvo trabajando como tutora de aula en una escuela infantil de Chiva. Tras quedarse sin trabajo, se comenzó a informar sobre la posibilidad de ser madre de día. Vio que era algo habitual en países como Francia y se puso en contacto con la asociación. A partir de ahí, recibió el curso, se hizo autónoma y abrió hace año y medio A casita de Ángela, cerrada durante el confinamiento, con un par de alumnos como escuela de verano y ahora con un solo niño «pero con interés de algunas familias con quien ya he hecho entrevistas».

A ellas les explica que la educación con las madres de día «está enfocada a las emociones», a aprender a partir del movimiento libre, a incidir en el contacto con la naturaleza, el aire libre, a crear «un vínculo» y una «atención más hogareña e individualizada». Asimismo, apuesta por comida casera «y ecológica». «Nos adaptamos al niño y a sus necesidades», dice como lema educativo.