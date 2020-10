El Observatorio de la Sostenibilidad acaba de hacer público un nuevo, interesante y documentado informe, como suele ser su norma, con un ranking de los cincuenta municipios españoles con su franja litoral más construida. Esto es importante porque supone un doble indicador, de artificialización de la costa y de riesgo ante episodios de inundación o de temporal marítimo. Si a ello se añaden los efectos presentes y futuros del calentamiento climático que, en nuestro país, y muy especialmente en el litoral mediterráneo, se van a manifestar con eventos extremos cada vez más frecuentes, tenemos el escenario idóneo de alta exposición y vulnerabilidad social y económica ante los peligros atmosféricos que se van a presentar. En los últimos años hemos vivido consecuencias importantes de este tipo de episodios. Y se ha evidenciado lo incorrectamente ocupadas con viviendas que están algunas áreas de nuestro litoral y de las desembocaduras de ríos y barrancos. Frente a esto, algunas actitudes desde la política local que no quieren reconocer errores de planificación territorial o pretenden seguir la dinámica de ocupación de espacios de riesgo, ocultando incumplimientos de la legislación vigente, son desesperanzadoras y nos hacen renegar de la misión principal que todos pensamos para la acción pública: la salvaguarda de la vida de las personas y el desarrollo acorde con los rasgos del medio físico. Y, además, se siguen dando lecciones de pretendido buen comportamiento municipal, permitiendo la ocupación de zonas inundables con viviendas o equipamientos, porque crean riqueza para el pueblo… Gran parte de esos cincuenta municipios están localizados en el litoral mediterráneo español, marco principal del crecimiento inmobiliario de nuestro país en las últimas tres décadas. Un desarrollo que no siempre ha respetado el medio, con el beneplácito de la administración, especialmente en la escala local. Por favor, no nos den lecciones y aporten soluciones, cumpliendo escrupulosamente la legislación existente y dejándose asesorar por técnicos o científicos que pueden ayudar a reducir el riesgo en sus municipios.