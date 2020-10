Mujeres por la ciencia

«Siempre me ha gustado desmontar trastos pero no creo que eso me haga menos femenina, sin embargo muchas compañeras de colegio me decía que me gustaban las carreras de chicos», argumenta la misma alumna.

Precisamente uno de los objetivos de este encuentro, que reunió a destacadas profesionales del ámbito científico y tecnológico con estudiantes, era derribar este tipo de estereotipos que frenan a las adolescentes a elegir los grados donde se va a concentrar el 50% de las nuevas profesiones en 2025. Solo el 35% de estudiantes matriculados en carreras STEM son mujeres. Un 38% son graduadas en Matemáticas, un 19% en Informática y solo un 15% en Ingeniería, a pesar de que los chicos y chicas no presentan diferencias significativas en cuestión de aptitudes hacia estas materias.

Para ir revirtiendo esta situación, la consellera Carolina Pascual organizó este encuentro, en el que colaboraron la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y la de Educación, y en la que también participó en presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Puig abogó por «dar un enfoque global a este problema que incluya familia, educación, sociedad y el tecnológico-científico». El presidente ofreció unos datos muy gráficos. El Foro Económico Mundial realizó un estudio en el que pidieron a niñas de 6 años que dibujaran a un científico y el 70% dibujaron a una mujer, pero a los 16 años solo el 25% dibujó a una mujer cuando se lo pidieron. El 85% de los varones pintó a un científico a los 6 años, cifra que ascendió al 98% a los 16 años. «Las niñas no tienen prejuicios antes de los 6 años. Es crucial entender el fenómeno que nos precipita a la brecha digital entre géneros, qué elementos operan para desincentivar el interés», argumentó el presidente.

Todos estos temas, las presiones familiares o sociales, el papel de los profesores en Primaria y Secundaria -varias destacaron que se dieron cuenta de que las matemáticas o la física les encantaron al tener un buen profesor o que los docentes las animaron a elegir una carrera científica o tecnológica- y las salidas de estas carreras formaron parte del debate.

En el mismo participaron como «referentes» la doctora en Física de la Universidad de València Belén Franch que dejó a las niñas y jóvenes boquiabiertas al contarles que fue colaboradora de la NASA y que trabaja con imágenes de satélite en la observación de la tierra para monitorizar el cambio climático y los cultivos. La astrofísica Elena Dénia, que se dedica a la cosmología. La ingeniera mecánica especializada en robótica de la UMH Andrea Blanco, que visibilizó la vertiente social de su labor al diseñar prótesis y brazos o piernas robóticos para personas mayores o con discapacidad. Y la ingeniera industrial de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) que se dedica al desarrollo de videojuegos.

La estudiante de Ingeniería Industrial de la UPV Sofía Casino; de Ingeniería Aeroespacial en la UPV Ángela Naranjo; de Ingeniería Biomédica de la UA Mariola Navarro; y de Diseño y Desarrollo de videojuegos en la UJI Andrea Benito fueron la representación de alumnas universitarias.

Las estudiantes de Secundaria Olga Roldán, del colegio San José Artesano-Salesianos de Elche; Lucía Barceló, del IES Sixto Marco de Elche; Raisa Gheorghe, del IES Bolavar de Castellón; y Celia Latorre y Nuria Gómez, de Escuela 2 (AKOE), de Valencia. Y las de Primaria Sara López, del CEIP Mariano Benlliure de Elche; Naiara Galindo, del CEIP Castro de Alfondeguilla de Castellón; y Laura Esperidón, del colegio Salesianos San Rafael de Elche. Todas ellas pudieron consultar sus dudas acerca de la complejidad de las titulaciones o de sacarse un doctorado, así como del trabajo que desarrollaban las referentes y de las salidas de las distintas disciplinas.