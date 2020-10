«Te contagio tosiendote en la cara, son 100 euros y te tosere varias veces a la cara y el contagio es seguro» [sic] . Un particular de Jerez de la Frontera se ofrece de esta manera a los usuarios de Milanuncios que quieran, como indica el clasificado, asegurarse una baja médica por positivo en coronavirus. Aunque no son tan criminales como este, en la provincia se pueden encontrar anuncios que bordean la fina línea entre la picaresca y el fraude para vender bienes y servicios con el gancho de la covid.

Por ejemplo, la plataforma recoge dos anuncios en los que se ofrecen pruebas rápidas de covid-19 a domicilio en La Vila. Ilustrados con un dispositivo de testeo de antígenos y con el título literal de «Prueba a domicilio Covit-19», el ofertante se orienta a personas que sospechen cuadros leves o ser asintomáticos. Uno de ellos explica que «no hay suficientes kits de prueba a disposición por las autoridades para todos, si no tienes síntomas graves no te hacen ninguna prueba», por lo que «los test serológicos, pruebas de anticuerpos o test rápidos nos ayuda a responder positivamente algunas de estas cuestiones fundamentales». Pese a estar etiquetadas en la categoría «Farmacia y Parafarmacia» no figura ninguna credencial más allá de un nombre de pila y un móvil. El precio oscila entre 35 y 40 euros.