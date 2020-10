Tres años después de que el Consell del Botànic lograra sentar en una misma mesa a todas las fuerzas políticas y a una nutrida representación del mundo económico, social, educativo y del ámbito de las asociaciones de mujeres para abordar conjuntamente la lucha contra la violencia machista, el consenso que posibilitó este pacto resiste. Y probablemente sea el único que siga vigente tras un arranque de curso político en el que la bronca ha sido la tónica dominante al menos en el ámbito político.

La sociedad valenciana se fue de vacaciones con lo que creía una pandemia controlada y con otro gran acuerdo político, social y económico para aunar fuerzas para la reconstrucción tras la grave crisis sanitaria. Sin embargo, el espejismo duró poco y el Botànic y la oposición siguen a la gresca. El consenso ha saltado por los aires y ni si quiera se sostiene entre los socios de Gobierno: la elaboración del presupuesto y la controversia sobre la subida de impuestos o la reunión del consejo de política fiscal y financiera celebrada el lunes son dos de la grandes cuestiones que han enfrentado entre sí a los socios.

Por otro lado, y pese a las ofertas de mano tendida, la pandemia mantiene a la oposición con las espadas en alto y las críticas del centro derecha a la gestión sanitaria y educativa forman parte del día a día. En este contexto, que el pacto valenciano contra la violencia de género haya cumplido tres años sin grandes fisuras es relevante.

La escena de unidad, aunque esta vez de forma virtual, volvió a repetirse ayer durante la videoconferencia celebrada con todas las entidades firmantes y presidida por el jefe del Consell, Ximo Puig.

Solo una ausencia, la de la ultraderecha de Vox, que sigue instalada en el negacionismo. Vox no estaba en las instituciones en 2017, pero en todo caso sus posiciones son incompatibles con un acuerdo cuyo punto de partida es la violencia que sufren las mujeres. Durante la reunión, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, muñidora del acuerdo, destacó que el 83 % de las 298 medidas incluidas en este pacto está en ejecución o se ha ejecutado.

La Conselleria de Igualdad, además, espera que el restante 17 % se cumpla en los dos años que quedan de vigencia del pacto. Puig, por su parte, insistió en la determinación del Consell en acabar con el «terrorismo machista, con la violencia sexual que sufren las niñas y las mujeres y con la trata y la prostitución», y pidió «unidad sin fisuras y sin equidistancia».

El tercer aniversario de este pacto llega, sin embargo, cuando en menos de un mes la cruda realidad de la violencia machista obliga a rebajar cualquier atisbo de optimismo de una sociedad libre de la violencia de género. El asesinato de una joven valenciana y la violación múltiple de una menor empañan este balance. No es de extrañar por ello que, aunque los firmantes revalidaron su compromiso con este pacto, desde las asociaciones de mujeres se cuestionara la eficacia de las medidas.

Así, la intervención de parte de las asociaciones feministas (Federació de Dones Progressises, Mujeres Separadas y Divorciadas, Alanna, Xarxa, Dones amb Discapacitat y Dones de Xirivella en Acció) destacó que la incidencia del pacto sobre la violencia machista no invita al optimismo en atención a los «feminicidios» ocurridos durante estos tres años: 18 vidas. Junto al último caso de violación grupal, las asociaciones denunciaron la preocupante deriva patriarcal de algunas resoluciones judiciales «que ponen por delante los derechos de los progenitores al de los menores». En este sentido, pidieron más implicación de todas las instituciones del pacto.

Oltra destacó que el pacto, suscrito por 63 entidades, marca un camino de paradigma cultural. Adelantó que se está trabajando en la Estrategia Valenciana contra la Violencia Sexual, que se presentará el 25 de noviembre y que busca impulsar la construcción de «nuevos ámbitos relacionales que hagan posible una sociedad basada en la no violencia y en el feminismo». Uno de los ejes fundamentales será el de la sensibilización, ya que no solo se busca erradicar las agresiones sexuales contra las mujeres y niñas, sino «construir paradigmas nuevos de una sexualidad libre, basada en el deseo y el placer propio y no impuesto desde fuera».