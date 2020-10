Nou d'Octubre de 2020: un año de 'Senyera' en casa

Las fiestas son, sobre todo, calle. Y la calle lleva mucho tiempo en crisis cuando se habla de fiestas. La de todos los valencianos no va a ser menos y, además del programa, existe el «no programa»: aquellos eventos que han quedado cercenados, cuando no eliminados por cuestión de seguridad. Por eso, la de 2020 será recordada como la festividad en la que la Senyera, como no había ocurrido en más de 50 años, se quedó en casa, en la Casa Grande, sin salir. Pero desde hace ya varias semanas el ayuntamiento decidió suspender la Procesión Cívica, apelando a que el concepto «espectadores aguardando de forma multitudinaria durante mucho tiempo» es una de las premisas menos recomendadas en la profilaxis general de la ciudad. El mismo motivo por el que la entrada de Moros y Cristianos o el 9 d’Octubre a Russafa, con todos sus festejos previos, también ha quedado suspendida hasta el año que viene. Se quería, en este caso, que sirviera como homenaje al calendario festivo, pensando que a estas alturas estaría derrotada la pandemia. Tendrá que esperar. Por todo ello, la presencia de ciudadanos en València es toda una incógnita, en el sentido de si, vistas las limitaciones, no habrá traslado masivo a segundas residencias.