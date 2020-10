EL NOU D’OCTUBRE DE LA GRAN EPIDEMIA

Los actos festivos multitudinarios y las epidemias nunca han casado bien, tampoco hace un siglo. La actual pandemia del coronavirus ha forzado a las autoridades a reducir a la mínima expresión todos los festejos relacionados con el 9 d’Octubre con el fin de evitar aglomeraciones, como ya sucediera meses antes —queda por ver si también en los próximos— con las Fallas. Sin embargo, la mal conocida como ‘gripe española’ no afectó al día que conmemoraba la entrada de Jaume I en València en aquel lejano 1918. No es que no hubiera restricciones ni medidas preventivas, que las había y de hecho muy similares a las actuales, sino que la efeméride carecía del tirón social y de la carga política que iría adquiriendo en las décadas siguientes. Por eso, los actos celebrados apenas generaban esas temidas reuniones sin distancia interpersonal y los poderes públicos ni siquiera se plantearon suspender evento alguno, lo que sí sucedió con otros festejos más secundados entonces, como la Fiesta de la Raza —actual Día de la Hispanidad— o una corrida de toros con Joselito como cabeza de cartel, por los peligros que entrañaban para la salud pública y la transmisión de la enfermedad.