La presidenta del PP en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha asegurado esta mañana después del discurso del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que la Comunitat Valenciana vive un momento político, sanitario y económico "muy complicado" y ha remarcado que hoy es también el día de dar el apoyo al Poder Judicial frente al ataque "impresentable" del Gobierno. Bonig ha asegurado que respetar la independencia del Poder Judicial es clave para la convivencia y el Estado de Derecho.

Respecto al discurso del presidente, Bonig ha asegurado que sus "buenas palabras no tienen fundamento, ni hechos". Ha apelado a la unidad y ha remarcado que el PP se la ha dado muchas veces pero el jefe del Consell "no quiere contar con el principal partido de la oposición que es la alternativa clara al Botànic".

"No entiendo que con la crisis económica que sufrimos no se remodele el 'staff' político de asesores y de enchufados y hay que recordar que el presidente no ha prescindido de ninguno de sus privilegios. Tampoco ha dicho nada de la financiación justa ni de blindar la sanidad por ley como pide el PP, ni de los problemas de la sanidad y del personal sanitario. Tenemos un gobierno dividido que apela a la unidad pero que no la acepta cuando se la ofrecen y esperaba un discurso más emotivo y de mayor contenido y no de resignación", ha añadido Bonig.

Bonig: " Sus buenas palabras (de Ximo Puig) no tienen fundamento, ni hechos"

El líder de Ciudadanos (Cs) en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, se ha sumado hoy “al homenaje a la sociedad valenciana”, que “es la principal responsable de la lucha contra la pandemia”. Después del acto institucional, Cantó ha afirmado que “ojalá las instituciones y gobiernos, tanto central como autonómico, hubieran estado a la altura de la sociedad valenciana” y ha subrayado que Cs “seguirá trabajando para llegar a acuerdos”.

“La sociedad pide que los políticos seamos útiles y que no estemos en la confrontación”, ha añadido el síndic del partido naranja, quien ha criticado que al discurso del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, le “ha faltado calle”. En este sentido, ha considerado que “cualquiera que recorra las calles de la Comunidad Valenciana se da cuenta de la situación que atraviesan los autónomos, las familias, los sanitarios o los mayores”. Cantó ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad para frenar la pandemia sanitaria y ha abogado por seguir trabajando porque “faltan respuestas a todos aquellos que necesitan que las autoridades les ayuden”.

El diputado de Compromís Juan Ponce ha destacado que el pueblo valenciano ha demostrado una gran capacidad de unidad y ha indicado que los premios del Nou d'Octubre van en el mismo camino de reconocer a toda la gente que ha ayudado "a levantar el país". La coalición ha reivindicado que el Consell disponga de los medios necesarios para lograr la reconstrucción a través de una financiación justa y también ha exigido que hasta que llegue esa financiación es necesario un fondo de nivelación.

La síndica de Unides Podem, Naiara Davó, asegura que es el día de reconocer al pueblo valenciano como ejemplo de responsabilidad en la lucha contra el virus. Ha añadido que para que el Botànic pueda seguir protegiendo a los valencianos "necesitamos una mejor financiación y necesitamos una justicia fiscal que haga que más aporten los que más tienen y tenemos claro que ahora que somos ejemplo en España tenemos que avanzar hacia un horizonte federal y republicano que nos permita reforzar nuestro Estado de Bienestar y nuestro autogobierno e impulsar nuestra economía".