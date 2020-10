"Los ayuntamientos están anticuados por su estructura frente a los ciberataques"

Los ayuntamientos valencianos seleccionados para esta primera fase del proyecto denominado vSOC son Albaida, Almàssera, Ayora, Bonrepòs i Mirambell, Canet d’en Berenguer, Corbera, Favara, Foios, Guadassuar y Villar del Arzobispo.

El proyecto presentado recientemente por el conseller de Hacienda contempla una segunda fase que, con los resultados obtenidos en estos ayuntamientos pequeños y medianos, tratará de exportarlo a otros municipios de la provincia y, si fuera posible, de la C. Valenciana.

«La realidad de los ayuntamientos, como se está viendo, es que no están preparados para la transformación digital. Tienen una estructura interna un poco anticuada basada todavía en la época en que todo se hacía en papel y la realidad es ahora distinta, se están convirtiendo en Administraciones virtuales y las personas que toman las decisiones no están preparadas ya que los TIC (Técnicos Informáticos y de Comunicaciones), que son los que conocen los riesgos, no están en puestos de toma de decisiones».

La advertencia la realiza el presidente de la Asociación de Técnicos Informáticos de Administración Local (ATIAL), el valenciano Fernando Torregrosa, que alerta de que «falta inversión» en los ayuntamientos para proteger sus redes de ciberataques como los sufridos en Carcaixent o Cheste y apunta que, si bien los técnicos están preparados para resolverlos, «se podrían hacer mejor las cosas si se nos escuchara».

«Es un problema de fondo más que puntual, el TIC no es una persona relevante dentro de las Administraciones Públicas cuando debería serlo», incide Torregrosa, al tiempo que contrapone el distinto trato que reciben los profesionales en el sector privado. «Mientras en cualquier empresa privada que quiere dar este giro hay un informático que se encarga de decidir la estrategia, en la Administración son abogados o políticos y no hay una estrategia global realizada por gente que tiene conocimientos para marcar prioridades. Aunque los informáticos pueden pedir inversiones, aquellos que toman las decisiones no lo ven relevante porque no lo conocen», incide Torregrosa, ingeniero informático del Ayuntamiento de Xirivella.

Torregrosa señala que cada vez se están realizando más trámites electrónicos, «lo que conlleva muchísimos riesgos», pero alerta de que si al informático no está en el comité directivo, «es imposible que se destine dinero y se marquen pautas de seguridad». «El ayuntamiento virtual representa un cambio estructural y no podemos seguir como estábamos hasta ahora. El TIC debe estar arriba, no digo que el abogado no deba estar, pero al mismo nivel que el informático, que es quien planifica esta transformación estructural», incide.

Fernando Torregrosa señala que ATIAL viene reclamando desde hace tiempo la unión de Administraciones al nivel más alto posible, «provincial, autonómico o estatal», para crear una plataforma común que mejoraría «muchísimo la seguridad» y facilitaría al ciudadano la accesibilidad. El presidente de esta asociación estatal de informáticos señala que los problemas son los mismos para todas las entidades y que la unión permitiría disponer de más recursos y mayor seguridad.

«Solo tendríamos que proteger una plataforma y para notificaciones habría solo una plataforma. Se trata de una reivindicación que llevamos planteando cinco o seis años, pero nadie ha recogido el testigo, aunque creemos que es un proyecto fundamental hacer una Administración globalizada», expone Torregrosa.

El técnico reconoce que se están produciendo muchos ataques de «hackers» y señala que cualquier usuario puede convertirse en «un agujero de seguridad». «Hacemos advertencias periódicamente, pero siempre hay algún usuario que pincha en un correo que te avisa de que tienes un paquete que recoger... es la forma más fácil. Los piratas saben que hay usuarios que son agujeros de seguridad y contra eso es difícil luchar. Si el usuario está dentro de una red le está abriendo la puerta al ciberdelincuente», comenta.

Torregrosa señala que con los sistemas de seguridad resulta más fácil proteger un ataque exterior que los que se producen a través del correo. «Éste es más complicado porque te encuentras en la tesitura de complicarle el trabajo al funcionario cortando correos, mientras en el otro lado de la balanza está el agujero de seguridad que te puede provocar».

Un proyecto piloto mejora la protección de una decena de ayuntamientos

Diez ayuntamientos de la provincia de València participan en un proyecto piloto para mejorar su protección frente a posibles ataques informáticos. Se trata de una iniciativa impulsada por la Generalitat a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la diputación, que permite gestionar la seguridad desde un único Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) virtual. Este propicia la detección de amenazas y refuerza las defensas frente a la acción de los «hackers».

Los ayuntamientos valencianos seleccionados para esta primera fase del proyecto denominado vSOC son Albaida, Almàssera, Ayora, Bonrepòs i Mirambell, Canet d’en Berenguer, Corbera, Favara, Foios, Guadassuar y Villar del Arzobispo.

El proyecto presentado recientemente por el conseller de Hacienda contempla una segunda fase que, con los resultados obtenidos en estos ayuntamientos pequeños y medianos, tratará de exportarlo a otros municipios de la provincia y, si fuera posible, de la C. Valenciana.