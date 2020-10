"La gripe va a ser mucho menos virulenta, pero no hay seguridad y sí una vacuna"

«En el hemisferio sur la actividad gripal ha sido mínima», explica Ortiz de Lejarazu, que espera que pase lo mismo cuando llegue a España, pero, eso sí, esa baja incidencia de la gripe tiene truco: «Han influido las medidas anticovid que se están tomando como mascarillas y distanciamiento social pero más por la importante campaña de vacunación» antigripal que se ha llevado a cabo en países como, por ejemplo, Australia.

Aquí se quiere seguir esa senda y la campaña se ha adelantado un mes y se está movilizando a los colectivos de riesgo para subir el número de personas inmuniza.

Y es que en plena segunda onda de la pandemia de coronavirus, nadie se atreve a aventurar qué pasará de aquí a unos meses cuando la gripe empiece a circular. El pico de la epidemia estacional suele complicar siempre la situación en hospitales y este año se teme que coincidan las dos epidemias y se pueda vivir una «tormenta perfecta» que termine de colapsar el sistema sanitario.

Ortiz de Lejarazu no descarta que esto suceda, pero asegura que los virus suelen «ordenarse» en el tiempo para generar sus ondas epidémicas. «Son como los bomberos, no suelen pisarse la manguera y primero va uno y después otro. En virus como la gripe con ondas epidémicas con picos muy concretos de pocas semanas, suelen ordenarse y es raro que coincidan pero si una se alarga algo más y la otra comienza antes, sí puede haber un tiempo de coincidencia», explica, de ahí la importancia de evitar riesgo, al menos, con respecto a la gripe.

Porque ya hay «al menos media docena de artículos» que han descrito que la coinfección de ambos virus es posible aunque «no suele haberlas», según el experto porque la respuesta inmunitaria que genera una primera infección «tiene inercia y contribuye a que en las dos o tres semanas siguientes sea más difícil coger otra infección».

«Estoy convencido de que la gripe será mucho menos virulenta que otros años pero no hay seguridad y sí una vacuna», recuerda Lejarazu que recomienda, encarecidamente, vacunarse contra la gripe dentro de un estilo de vida saludable.

«Si ahora le tiene miedo a tener una neumonía, piense que puede tenerla no solo por la covid, también por la gripe. Yo eliminaría riesgos colaterales y más en un año como este en el que tenemos que mirar por nosotros pero también por el sistema sanitario y por el resto de la gente», asegura el experto que recuerda que la vacuna «no me la tengo que poner pensando en no pasar la gripe. Me la pongo para no ir al hospital y para no morirme».

Según los datos, estar vacunado reduce 10 veces el riesgo de ser hospitalizado y, precisamente esta semana, la Sociedad Española de Cardiología recordaba que hasta un 10 % de infartos de miocardio registrados en periodo de epidemia de gripe están directamente relacionados con esta infección.

El objetivo marcado por el ministerio es el de vacunar a tres de cada cuatro mayores y de profesionales sanitarios y al 60 % de otros colectivos de riesgo. En la C. Valenciana la campaña arrancó el pasado lunes y ya se han vacunado o han cogido cita para ello 250.000 personas, el 13 % de los pacientes considerados de riesgo por Sanidad.