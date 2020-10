Mientras algún político ha dudado recientemente de que un geógrafo pudiera ser un técnico, olvidando que esa catalogación no está restringida a ingenieros o arquitectos, sino que está abierta a otros profesionales, también de las ciencias sociales, María José Marcos Palacios ha defendido un magnífico Trabajo Final de Máster con el título «Soluciones basadas en la naturaleza (SBN) frente a inundaciones: aplicación en Callosa de Segura (Alicante, España)» en el Máster de Planificación y Gestión de Riesgos Naturales del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante. Cotutorizado por Antonio Prieto y Pablo Giménez esta alumna ha defendido la adopción de medidas frente al riesgo de inundaciones basadas en la naturaleza. En el fondo son medidas en parte pasadas en métodos tradicionales de defensa como los riegos de turbias o los abancalamientos y los muretes de piedra seca. Aunque resulta poco menos que imposible recuperar la actividad agraria de subsistencia vinculada a estos métodos, se trata de incorporar a las tramas urbanas soluciones que compatibilicen una mayor infiltración e incluso una recogida de caudales (parques inundables, depósitos subterráneos o aljibes), que también puede servir para mitigar otro gran riesgo como la sequía, con un uso urbano del suelo, y eso no es fácil pero sí es posible. La autora ha propuesto con gran destreza un gran número de estas soluciones y, además las ha adaptado a cada uno de los puntos conflictivos ante inundaciones de este municipio alicantino. Una profusa cartografía técnica y un innumerable número de fichas de campo completan un sólido trabajo teórico. No es una obra descriptiva, también es propositiva y eso debería ser tenido en cuenta, como otras veces se ha apuntado, por las autoridades competentes. María José Marcos demuestra ser una buena técnica y merece ser escuchada.