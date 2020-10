Un padre ayuda a su hijo, estudiante residente en el Galileo Galilei, a cargar un par de bolsas de deporte llenas en el maletero del coche. "Me voy a casa unos días, mi intención era ir durante el puente, pero no ha podido ser", dice el joven que tiene previsto quedarse hasta el domingo en Cartagena ya que las clases en la UPV son online hasta el próximo 19. Su testimonio es uno de los muchos que se han visto esta mañana a las puertas del colegio mayor Galileo Galilei en el primer día de libertad tras diez días de confinamiento en la residencia.

Se cumplen los ocho días reglamentarios que marcaba la orden de Sanidad en los que el colegio mayor debía estar en cuarentena. A partir de este martes 13 todos el alumnado puede salir, hayan sido o no positivos en los tests masivos que detectaron 131 casos dentro del centro. Incluso la residencia aseguró en un correo interno que ponía a disposición de los positivos pruebas PCR aunque eran "voluntarias" y en caso de positivo podrían salir "bajo su responsabilidad".

"Las pintadas me parecen muy injustas, no todos hemos incumplido las normas, ha sido una minoría"

Maletas, prisas por ir a clase y ropa deportiva han sido los elementos más habituales en los jóvenes que han decidido aprovechar la mañana desde bien temprano. "Tengo ganas de irme a casa unos días, estábamos ansiosos por salir", señala una joven que tira de una maleta con ruedas de importante tamaño. "Nosotras nos vamos a dar una vuelta al centro para aprovechar que tenemos la mañana sin clases", indican dos chicas que responden a las iniciales de L. M. y R. J.

También la curiosidad ante las pintadas que han aparecido en los muros de la residencia. "Pijos fuera de la universidad", "No vamos a pagar vuestra fiesta", "Galileo fuera de la UPV" o "Mora y Picasarri dimisión", en referencia al rector de la Universitat Politècnica de València y el director de la residencia.

"Me parecen muy injustas, no todos hemos incumplido las normas, ha sido una minoría", expresa con cierto enfado S. C. mientras el personal de limpieza se emplea a fondo fregando con disolvente para que el mensaje en las paredes quede totalmente emborronado. "Estas cosas las hacen gamberros por cualquier excusa", añade una compañera.

Algunos han bajado hasta en zapatillas de ir por casa a ver las pintadas tras correrse la voz entre los residentes, otros se fotografían frente a una de estas cerca de la entrada al Pabellón de la UPV, a algo menos de 100 metros de la puerta del Galileo Galilei donde algunas cámaras registran el momento de salida y por lo que algunos aceleran su paso.

María P. sale con dos cafés camino de clase. "Voy a la Universitat de València y tengo clase ahora", asegura. Le está esperando una compañera a la que no ve desde que confinaron al colegio mayor. "Todas mis clases eran presenciales y desde la universidad no nos han ayudado mucho, la verdad", se queja al tiempo que añade que ella ha dado en la PCR negativo.