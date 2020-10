La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha apuntado que la empresa DomusVi -que gestiona una residencia en Llíria donde recientemente Fiscalía ha mandado al juzgado unas diligencias al ver posible delito contra la integridad moral en el trato dispensado a varios ancianos- "ha tenido varios problemas" en diferentes centros y ha destacado que el departamento que dirige "ha llegado donde ha podido llegar el derecho administrativo sancionador".

"Cuando ya se traspasa el ilícito penal, ya son la Fiscalía y los tribunales los que han de actuar", ha indicado Oltra en atención a los medios de comunicación.

Al respecto del centro de Llíria, la titular de Igualdad ha subrayado que se les impuso "la sanción más alta jamás puesta por esta Conselleria" con 174.000 euros después de cuatro inspecciones en 2019.

"La fiscalía va por su camino, nosotros hemos llegado donde hemos podido llegar", ha indicado la consellera, aunque ha comentado que "no hay novedades reseñables".

Investigación sobre otra residencia privada en El Puig

También se ha referido Oltra a la situación de la residencia Savia de El Puig de Santa Maria, donde se ha detectado un brote de coronavirus que afecta a cerca de un centenar de usuarios y a una treintena de trabajadores. La vicepresidenta ha defendido que es "fundamental" la investigación cuando un brote se extiende tanto en un centro para discernir "donde se ha dejado de aplicar el protocolo o dónde no ha funcionado".

Preguntada sobre unas quejas de familiares respecto a la falta de información sobre el estado de salud de sus mayores, Oltra ha recordado que la dirección del centro tiene "la obligación de informar sobre el estado de salud del familiar".

"En caso de que no se les dé, se podrá presentar queja y nosotros actuaremos. Tienen obligación no solo de comunicar el estado de salud, sino de hacer que se puedan comunicar con la familia. Esto no es algo potestativo, es obligado", ha manifestado.

Por otra parte, interpelada al respecto de la situación de la pandemia en Onda, localidad que en estos momentos tiene una incidencia acumulada de 386,18 casos por 100.000 habitantes, Oltra ha manifestado que la Conselleria de Sanidad "tomará las medidas que tenga qur tomar cuando la incidencia vaya más allá de lo recomendable".