En plena segunda ola de la pandemia de coronavirus en España y en la Comunitat Valenciana, todavía hay algunos municipios en los que no se han registrado muertos relacionados con el Covid-19. En total, y según los últimos datos publicados por la Conselleria de Sanitat ayer, 323 municipios de la Comunitat Valenciana no han sumado ningún muerto en su particular batalla contra la pandemia.

Más de la mitad de los municipios del territorio valenciano no han registrado muertes por coronavirus. Entre ellos figuran aquellos en los que además tampoco se han sumado ningún contagio por Covid-19 desde marzo. El mapa evidencia que la provincia con menos municipios libres de muerte por coronavirus es Alicante, seguida de Valencia. Por contra, Castellón es la provincia con más municipios sin muertes.

