València y su área metropolitana acaparan el 41 % de nuevos casos del fin de semana

Solo 148 municipios de toda la Comunitat Valenciana han notificado haber tenido algún nuevo caso de coronavirus detectado vía PCR durante el pasado fin de semana, en concreto en los cuatro días que ha durado el macropuente en la Comunitat Valenciana. Así se extrae de la actualización de nuevos casos por municipios que ofreció ayer la Conselleria de Sanidad y que «reparte» sobre el mapa de la comunidad los 1.169 casos que se han notificado entre el 9 y el 12 de octubre.

Del análisis de datos se puede concluir que el avance de la pandemia vuelve a los estándares de agosto y principios de septiembre: Valencia como la provincia más poblada vuelve a concentrar gran parte de los nuevos contagios, 680 el 58 % del total. La capital del Túria vuelve a ser la más afectada con 298 positivos y los 44 municipios que componen su área metropolitana suman otros 182 contagios, con lo que la capital y la conurbación de pueblos de alrededor concentra el 41 % del total de casos de toda la C. Valenciana, el 70 % de todos los que se han registrado en la provincia.

La capital del Túria vuelve a ser la más afectada con 298 positivos y los 44 municipios que componen su área metropolitana suman otros 182 contagios

Las cifras de València son de las más bajas desde hace semanas —también lo es el total de casos detectados— pero hay poblaciones cercanas que han tenido repuntes como Burjassot con 28 casos , Paterna con 19 o Catarroja y Torrent con 15. En el resto de la provincia destacan acumulaciones de casos como los 23 casos de Xàtiva, los 22 de Sagunt o los 14 de Requena donde la semana pasada se confirmó un brote en el centro de salud del municipio que había afectado a 22 profesionales.

El foco pues se ha vuelto a trasladar a la provincia de Valencia aunque la de Alicante retiene un tercio de todos los casos del puente con una claro punto de contagios: la zona de Alicante y Elx que, de hecho, son el segundo y tercer municipio más afectados en estos cuatro días con 95 y 78 contagios, respectivamente.

La terna de poblaciones alicantinas más afectadas la completa Elda que, con 34 casos, escala a la cuarta posición. Entre las tres, concentran la mitad de todos los nuevos contagios notificados en la provincia de Alicante. Al igual que en València, la afección de poblaciones cercanas también se nota en Alicante. Así, en San Vicente del Raspeig se han dado otros 19 casos, los mismos que en Petrer. En Castelló es donde la situación parece más relajada: se han notificado solo 84 casos, 28 de ellos en la capital. Son solo el 7,18 % del total de los registrados en esos cuatro días.

Hacía semanas que el virus no dejaba una cifra de municipios afectados, 148, tan baja. En concreto, desde el puente del 15 de agosto no se registraban tan pocos casos y tan pocos municipios con contagios. La bajada, de casi un 32 por ciento de casos con respecto al fin de semana pasado podría ser la constatación ya apuntada hace unos días de que la pandemia no solo se estabilizaba en la C. Valenciana sino que va en descenso aunque también puede estar influida por la falta de notificación de casos por la bajada del ritmo de trabajo en los laboratorios en cuatro días festivos seguidos.

Habrá que esperar a completar los datos semanales para ver si la distorsión de datos es o no circunstancial. Por lo pronto, ayer fue un nuevo día de cifras bajas apuntalando esta idea: 268 nuevos casos que corresponderían al 12 de octubre.

El foco pues se ha vuelto a trasladar a la provincia de Valencia aunque la de Alicante retiene un tercio de todos los casos del puente con una claro punto de contagios

Se confirme o no que la bajada va a ser más abrupta de lo esperado, lo cierto es que la Comunitat Valenciana mantiene una incidencia acumulada (IA) de casos diagnosticados en los últimos 14 días que es, junto a Canarias, la más baja de España: 95,09 casos por 100.000 habitantes. La incidencia de la pandemia se sitúa pues en la C. Valenciana por debajo de 100 casos por 100.000 habitantes en 14 días, el límite que precisamente puso ayer el ministro de Sanidad Salvador Illa como recomendable para considerar un alivio de las medidas impuestas en las zonas más afectadas hoy por hoy en España como Madrid, que ayer bajó de los 500 casos, o Navarra.

Pese a que en comparación con el resto de autonomías la valenciana es una de las que mejor se está enfrentando a la segunda onda epidémica del coronavirus, el aumento de casos de agosto y septiembre sigue teniendo consecuencias: la más inmediata es el aumento de personas hospitalizadas y de fallecidos, doce en las últimas 24 horas.

La cifra de personas en la UCI no varía excesivamente: son 74 pacientes. El porcentaje de casos activos sigue bajando después de sumar otras 437 altas: son el 9,29 % del total, 5.187

Según los datos ofrecidos ayer por la Conselleria de Sanidad, la mayoría de víctimas son de la provincia de Valencia, nueve, dos de Alicante y una de Castelló. Tres de ellos eran mayores residentes en algún centro sociosanitario. Además, hay ingresadas 507 personas. Son tantas como las que había hace un mes y casi un 20 % por encima de las que se registraban hace solo una semana. Eso sí por ahora la cifra de personas en la UCI no varía excesivamente: son 74 pacientes. El porcentaje de casos activos sigue bajando después de sumar otras 437 altas: son el 9,29 % del total, 5.187.

La detección de brotes sigue, también, en mínimos. Ayer solo se notificaron nueve con 51 personas vinculadas. Por otra parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig se reunió ayer con su gabinete de «sabios» para analizar el avance de la pandemia.