La coordinadora Hostelería de los barrios de València ha indicado este viernes sobre la prórroga del cierre del ocio nocturno que, si les "prohíben tener ingresos", que le "eximan de los gastos" pues el sector "se está yendo a la ruina".

Los hosteleros afirman en un comunicado que "ya van tres" ampliaciones de la prórroga del cierre del ocio nocturno, y destacan que "en ningún momento se ha tenido en cuenta" a los empresarios del ocio a la hora de estudiar la posibilidad de reabrir con las máximas garantías de seguridad sanitaria, pese a que "algo tendrán que decir los afectados".

"Con todo los respetos a la situación y emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, y con datos de incidencia más favorables con respecto a otros territorios, no es justo el trato que las pymes del ocio están recibiendo", aseguran.

Sostienen que se están arruinando, que muchos han echado el cierre definitivo y que esta situación es "inaguantable económicamente" para las empresas que intentan poder volver a abrir las puertas, por lo que defienden que hay que encontrar soluciones para poder abrir, mientras destacan que hasta once comunidades autónomas permiten abrir como Hostelería y Restauración al ocio nocturno.

Los hosteleros lamentan que desde que se decretó el cierre del ocio nocturno los dirigentes políticos no se han sentado a hablar sobre una compensación económica ante "las millonarias pérdidas" de un sector, el del ocio y los espectáculos, que en la Comunitat Valenciana "representa el 1,8 % del PIB regional y genera más de 20.000 puestos de trabajo".

Además, señalan que las declaraciones de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, de que el ocio nocturno no se va a abrir "hasta que no esté bien toda España es sinónimo de que no abrirá", porque sin ayudas y "restringiendo una y otra vez la actividad del ocio nocturno, les están condenando al cierre definitivo".

"Económicamente, las discotecas y locales de ocio no pueden aguantar más. Se ha exigido y pedido por activa y por pasiva un SOS. Necesitamos un plan de rescate articulado y consensuado con todas las Administraciones, desde la nacional hasta la local, que ayude a poder seguir pagando los alquileres, los costes laborales, las hipotecas", aseveran.