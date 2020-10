13:09

DIRECTO

Ana Barceló: " En la C. Valenciana se encuentra en una situación de contención ya que es la Comunidad con menor incidencia acumulada. Las medidas que se tomaron en agosto han tenido un impacto positivo. Aunque sigue observándose nuevos casos esperados, aún no hay descenso, por lo que hay que seguir aplicando las medidas de seguridad en coordinación con el Ministerio. Estas medidas van a permanecer con alguna modificación. Esa modificación se va a dar en el caso de los bares en el "consumo en barra" dónde se va a priorizar el consumo en mesa y en barra siempre que se respete 1.5m d distancia y no sea de más de cuatro personas". Las medidas se van a prorrogar 21 días más.