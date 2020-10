Ginés Pérez: "Los niños llevan todo el tiempo la mascarilla, nos están dando a todos una lección de solidaridad"

Es un reconocimiento a la comunidad educativa y puesta en valor del trabajo frente al covid, que los directores agradecemos y recojo yo como presidente de la asociación de Infantil y Primaria. Estamos donde teníamos que estar e implícitamente se valora la labor en todos los colegios

¿Y en los institutos? ¿Qué hay de los de Secundaria?

De todos, claro. Solo puede haber un representante, como también lo soy en el Consejo Escolar o en la permanente y comisiones. Estamos todos los directores igual de contentos.

¿Dónde se ha dado el mayor esfuerzo?

Desde el pico del confinamiento, en la asociación de directores, ADIP-PV, nos dimos cuenta de que debíamos ser parte de la solución como servicio público y colaborar y ayudar a las autoridades sanitarias y educativas con nuestro trabajo y esfuerzo para superar la crisis. Es de agradecer que hayan recibido aportaciones de mejora desde el primer momento, en la figura del secretario autonómico, poniéndonos en valor y en el lugar que merecen los directores. En el resultado que se ha obtenido ha sido fundamental la comunicación y participación en la toma de decisiones: la autonomía con la menor incidencia de contagios y de los centros más seguros. No tengo constancia de ningún brote con origen en un centro escolar. Hemos conseguido que sean espacios seguros y nuestros alumnos han demostrado que son espectaculares. Es de elogio cómo han asumido y asimilado las normas de protección y cómo llevan todo el tiempo la mascarilla y guardan la distancia social. Son un ejemplo de compromiso y solidaridad para todos

¿Qué me dice de las fiestas de universitarios en València y sus consecuencias? ¿Lo han tratado en clase con los niños?

Seguro que los maestros de sexto lo están tratando con los alumnos, porque fuera no podemos controlar los contagios, pero dentro de los colegios los niños nos están dando una lección a todos.

¿Cuál es su mayor temor?

Que haya un brote por contagio dentro del centro por no guardar las medidas y confinen aulas, pero el alumnado lo está respetando al máximo. Otro punto importante que preocupa en la mayoría de los centros son las entradas y salidas, las posibles aglomeraciones y el acceso al transporte, pero está yendo muy bien. Se marcaron distintas medidas y se están respetando las normas. Los padres guardan la distancia, dejan al niño y se marchan.

¿La relación con los padres se puede resentir al no ser presencial?

No va a haberla presencial pero es telemática y todos los tutores hablan con los padres online. No he detectado problemas, sigue habiendo una relación estrecha. No es igual, pero se hace por correo electrónico y videoconferencia, no se está dando un desapego, la relación es muy fluida y los padres están comunicando cualquier anomalía, incluso más que antes. Como coordinador covid estoy informado de todo y hay un control de la situación.

¿ Y con los padres que rechazan llevar al niño a clase?

Solo hemos tenido un caso de padres de trillizas. No llegó a una semana, en cuanto vieron cómo organizamos el centro, volvieron. Hemos hecho un esfuerzo grande en todos los centros. Con la música, por ejemplo, hemos habilitado el espacio del ‘trinquet’ para que estén todos a más de dos metros, traen la flauta de casa y haremos hasta un coro. Al aire libre se pueden organizar muchas cosas.

Llegará el mal tiempo y las medidas covid también restan tiempo de enseñanza, ¿se verá afectado el aprendizaje?

Se ha organizado para impartir los contenidos esenciales con todas las garantías. Podría haber problemas si se relajan las medidas, no podemos caer en eso. Hay que mantener todas las normas. El tutor toma la temperatura a diario en clase, independientemente de que lo hagan los padres en casa y se siguen ventilando las aulas con puertas y ventanas abiertas un cuarto de hora. Cuando llegue el frío habrá que controlar un poco más. Es de agradecer también la limpieza por los ayuntamientos, es muy escrupulosa.

¿Piensa que se puede prolongar todo esto otro curso?

Espero que no, que por el bien de todos esto termine y el que viene sea un curso normal para funcionar al 100 %. Ahora estamos al 90 %, respetando las medidas de Sanidad porque son efectivas. A veces sin horas los equipos directivos y los docentes, pero es el tiempo que nos ha tocado vivir, es nuestra responsabilidad y hay que estar a la altura.

E incluso detectando si hay un resfriado o es covid, ¿no?

No tenemos que ser enfermeros. Si hay síntomas más acusados o graves, como la falta de respiración, se llama al 112 como antes.