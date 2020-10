El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV) ha mostrado este lunes su "completa oposición" a que el valenciano sea requisito indispensable para ejercer la praxis médica en la Comunitat Valenciana, según han señalado fuentes de la entidad colegial.

Al respecto, han considerado "inaceptable" que el valenciano sea un requisito indispensable para poder trabajar en la Comunitat Valenciana porque, con esto, "lo único que se va a conseguir es que los médicos se vayan fuera".

En ese sentido, han cuestionado que con "la falta de profesionales que sufrimos, imponiendo el valenciano se garantice la salud de la población" y "se han preguntado si no debería primar el derecho a la salud por encima de todo". "Podemos entender que el valenciano sea un mérito, pero nunca un requisito que impida el acceso a los puestos de trabajo", han señalado.

En esta línea, han mantenido que la pandemia ha puesto sobre la mesa los problemas que "sufre nuestro sistema sanitario" y se ha visto que "no hay suficientes facultativos médicos, no tenemos plan B". Por ello, han insistido en cuestionar que en una pandemia mundial donde el personal sanitario "está trabajando sin descanso, sea necesario cambiar la norma para imponer el valenciano".

"Se trata ya de una cuestión de prioridades, de decidir si queremos que la gente tenga acceso a la sanidad o de si los médicos tienen por obligación que hablar valenciano, aunque esto suponga el desplome del sistema sanitario, que ya cojea por sí solo, con valenciano y sin él", han afirmado.

Así, ha recordado que el ICOMV "lleva años advirtiendo del déficit" que tiene el sistema sanitario en Valencia, "mostrando como cada año se jubilan muchos más facultativos de los que empiezan su andadura profesional en los hospitales y centros de salud".

Sin embargo, desde las autoridades "no se ha tomado ninguna medida para poner solución a esto, es más, año tras año vemos como el talento se va fuera y sí, se va porque aquí las condiciones no son buenas, no solo no se valora el trabajo del médico, sino que, además, seguimos viendo cómo se hacen contratos precarios y jornadas laborales interminables".

"Necesitamos más médicos, el talento hay que retenerlo, no podemos dejar que los profesionales se sigan yendo y este nuevo requisito no nos va a ayudar, la mano de obra sanitaria de calidad escasea", han recalcado.

Por todo ello, han subrayado: "no nos cansaremos de repetirlo, es momento de hacer un gran pacto político, dejando de lado las ideologías y todas las diferencias, para pensar de qué forma ayudar a la población valenciana, y más después de unos meses tan complicados en lo que lo único importante debería ser trabajar unidos para superar la pandemia mundial de la COVID-19".