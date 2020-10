El secretario general estatal del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, ha asegurado hoy que la Comunitat Valenciana "tiene margen suficiente" para incorporar nuevos impuestos propios como los que ha planteado Compromís en el marco de la negociación de los presupuestos autonómicos. Mollinedo se ha pronunciado en estos términos después del encuentro mantenido con el síndic Fran Ferri y la portavoz adjunta Aitana Mas para abordar las amplias reformas fiscales propuestas por la coalición valencianista, que, según el dirigente de Gestha, irían "en la línea" de lo que el Gobierno central está planteando en el marco estatal y en el plan presupuestario enviado a Bruselas, porque su objetivo serían las grandes compañías "que pueden recabar beneifcios millonarios incluso durante la pandemia", así como las "grandes fortunas que pueden haber mantenido su nivel de renta pese a la crisis económica".

Mollinedo ha defendido que, dentro de su capacidad normativa, la Comunitat Valenciana podría obtener "una gran capacidad recaudatoria" estableciendo nuevos tipos impositivos en el gravamen del IRPF ae las rentas más elevadas, superiores a los 120.000 euros. Este nuevo tributo, ha dicho, apenas afectaría a un 0,6% del total de los declarantes valencianos, unas 13.000 personas que aportan el 14% de la carga tributaria del IRPF.

Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha subrayado la sintonía con Gestha respecto a sus propuestas dirigidas a que "los más ricos aporten más en este contexto de crisis provocado por la pandemia". En ese sentido, el valencianista ha dicho que las aportaciones de los técnicos de Hacienda permitirán mejorar el documento presentado en el marco de la negociación de los presupuestos, el cual -ha avanzado- va a adaptarse a la intención anunciada por el Gobierno de subir el IRPF a quienes ganen más de 300.000 euros. En ese sentido, Ferri ha dicho que el tramo autonómico planteado por Compromís para las rentas de más de 175.000 euros "sería correcto", si bien "habría que revisar" los planteamientos en tramos inferiores para que sean "lo más efectivos posible" y cuadren con la propuesta del Estado.

El síndic valencianista ha recalcado que una institución como el FMI, "nada sospechosa de ser roja y comunista", ha indicado en sus informes que subir impuestos a grandes multinacionales y fortunas no influye en el crecimiento económico, a tiempo que ha defendido las reformas fiscales por la necesidad de aumentar los ingresos y los recursos para poder afrontar la crisis. Ferri ha señalado que, de momento, no se han encontrado con un "no rotundo" de sus socios del Consell a ninguna de sus propuestas, a la espera de acordar las enmiendas a la ley de medidas de acompañamiento al presupuesto en el debate en marcha sobre las cuentas.

El secretario general de Gestha también ha cuestionado el efecto capitalidad de la Comunidad de Madrid, que se puede permitir perder 970 millones de euros del impuesto de patrimonio cada año y perdonar una recaudación importante a las grandes fortunas, una "anomalía" posible "gracias al sistema de financiación" y al hecho de que en este territorio hay una concentración de grandes compañías. "El 60% de las personas con un patrimonio superior a 30 millones de euros están radicadas en Madrid", ha recalcado Mollinedo, crítico también con el hecho de que la Comunitat Valenciana no haya ganado financiación pese a ser receptora del cambio de domicilio de grandes empresas en los últimos años.