11:45

Una joven bilbaína que reside en València desde el verano pasado lleva cinco días confinada porque un compañero de piso dio positivo por coronavirus, pero aún no tiene fecha ni hora para su PCR porque su SIP es vasco y no valenciano. "No aparezco en la base de datos de Sanidad y me obligan a tramitar la tarjeta sanitaria de forma online para poder hacerme la PRC", comenta la afectada. Y, como ella, hay otras once personas más de su círculo más cercano que son de Madrid, Bilbao, Italia, Holanda, Escocia, Uruguay o Francia: “Los que son residentes de países extracomunitarios no pueden solicitar el SIP valenciano porque no tienen el número de identificación del Sistema Nacional de Salud", explica.