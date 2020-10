Última hora del coronavirus hoy en Valencia, 22 de octubre

Sin PCR por no ser valencianos

Irene Z., de 24 años, aterrizó en València el pasado verano desde Bilbao. Es psicóloga y eligió la capital valenciana para iniciar su vida por amor. Ahora, la joven vasca lleva cinco días confinada en un piso de la Gran Vía del Marqués del Turia porque un compañero de vivienda dio positivo por coronavirus el pasado sábado y todavía no les han dado fecha ni hora para hacerse la PCR: "Me siento abandonada y desamparada porque no tenemos constancia de si tenemos el coronavirus o no", expone a Levante-EMV al otro lado del teléfono.