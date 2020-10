El titular del juzgado de instrucción 9 de València ha decretado la apertura de juicio oral contra el director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, por el caso de las ayudas al valenciano. La decisión la adopta con el apoyo solo del PP, que fue quien denunció el caso. La Fiscalía se pronunció en contra del procesamiento al alto cargo de Educación en un asunto en el que los populares apuntan contra las ayudas recibidas por las empresas de Francis Puig, hermano del president de la Generalitat. La acusación contra el director general es por un presunto delito de falsedad en documento público.

Trenzano, que ya ha recibido la citación judicial al igual que el resto de las partes, según ha podido saber este diario, cuenta con el respaldo del conseller Vicent Marzà y del Gobierno valenciano, a pesar de que tendrá que sentarse en el banquillo. El argumento del Consell para mantener su apoyo es que la apertura de juicio oral es únicamente por firmar una carta elaborada por un funcionario de la dirección general como contestación parlamentaria a una diputada del PP. En ella afirmaba que se había realizado el control a las subvenciones concedidas. Sin embargo, la dirección general aprobó después un “plan de control” de las ayudas. Trenzano y el conseller explicaron en su momento que se trataba de una medida especial para garantizar el buen uso de unas ayudas que previamente habían pasado por las medidas de control rutinarias.

El Consell entiende así que al director general no se le acusa de corrupción ni por haber robado dinero ni por financiación ilegal ni por ningún trato de favor. “El asunto no afecta a euro alguno de los fondos públicos. Se le acusa por no haber sido supuestamente preciso en una carta, el contenido de la cual fue validada por los técnicos”, aseguran fuentes de la Generalitat para sostener el respaldo a Trenzano.

La Administración continúa considerando que el proceso contra el director general es el resultado de una denuncia “política, partidista e infundada”. Esta, agregan, “no puede ser que aparte a una persona honesta de un cargo de responsabilidad”.

La apertura de juicio oral es el paso final después de que el juzgado ratificara en agosto pasado el procesamiento al rechazar el recurso de la defensa.

Respaldo total del Bloc

El Bloc ha manifestado, por su parte, su apoyo "absoluto" al alto cargo. Respaldo personal y político, han expresado fuentes de la formación, a la labor de Trenzano en la dirección general. El partido defiende que es objeto de una denuncia política "malintencionada" y se declara sorprendido por la apertura del juicio oral.

El Bloc descarta pedir el cargo a su militante. "Al contrario", señalaron las fuentes citadas. Alega que no pesa sobre él ninguna sospecha de corrupción.