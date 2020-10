El transporte exige que no se cierren los bares de carretera

Este sector empresarial, catalogado como esencial y reconocido durante los últimos meses por su trabajo durante la pandemia, se siente maltratado por las condiciones que se dieron durante el estado de alarma y solicita que no se vuelvan a repetir esas situaciones. En ese sentido, el dirigente de Fvet considera un «error» no mantener abiertos estos establecimientos en referencia a los cierres decretados en Cataluña y Navarra. «El cierre de la hostelería no debería ser generalizado, hay que garantizar que nuestros conductores puedan trabajar en condiciones dignas y no se den situaciones como durante el estado de alarma», afirma Prades. También destaca que durante el confinamiento se dieron momentos en los que los conductores, después de muchas horas de conducción para poder garantizar el suministro a supermercados, farmacias y hospitales, no tenían sitio donde asearse, ducharse o ir al baño, ni siquiera un lugar donde comer un plato caliente. « Queremos evitar que eso vuelva a suceder», recuerda Prades.

Esta organización empresarial repartió durante los tiempos del estado de alarma Equipos de Protección Individual (EPI) de mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico a compañías del sector, en función del número de vehículos adscritos a la autorización administrativa de cada uno de ellos. Parte de este material fue donado por la Generalitat.

Asegurar los suministros

El presidente de la patronal valenciana del transporte afirma que «la sociedad no es consciente de que, detrás de ese paquete que llega a tu casa, de los alimentos que se consumen o de la ropa que se compra, siempre hay un transportista profesional. Las administraciones -destaca- deberían asegurar unas condiciones óptimas de trabajo». En su opinión, en estos momentos sanitarios tan críticos, el transporte de mercancías por carretera vuelve a revelarse esencial ya que, gracias a él, el suministro de productos de primera necesidad está garantizado, pero también todo el material necesario para asegurar una correcta atención sanitaria y hospitalaria.

Desde Fvet exigen de este modo a las administraciones que se escuche al sector y que faciliten su actividad manteniendo esos servicios básicos.

El Consell destina 29 millones para garantizar el desplazamiento de viajeros valencianos

El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, anunció ayer que la Generalitat va a destinar 29 millones de euros en ayudas para garantizar el transporte público de viajeros por carretera. Según explicó el conseller en la reunión telemática que mantuvo con representantes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), y concesionarios de transporte por carretera, se van a aprobar nuevas medidas extraordinarias para indemnizar a las empresas de transporte público interurbano por la covid-19. Estas nuevas ayudas se suman a las aprobadas el pasado mes de julio por el Consell con el mismo objetivo y por un importe de tres millones de euros. Así, Arcadi España destacó que «desde la Generalitat consideramos que, ahora más que nunca, es momento de apostar por el transporte público, un servicio esencial en el que estamos reforzando las medidas de seguridad y la eficiencia con el fin de garantizar la calidad del servicio prestado». Asimismo, el conseller de Movilidad añadió que «la Generalitat ha realizado un importante esfuerzo financiero para ayudar a las empresas concesionarias de autobús con el fin de garantizar la continuidad del servicio.