Puig: "Esta resolución, que se publica de manera inmediata, será enviada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para su ratificación. Aun así, las nuevas medidas de protección ya entran en vigor esta próxima madrugada a partir de la una. Porque no podemos esperar más. Esta mañana me he reunido con la delegada del Gobierno y con los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad para pedirles la máxima colaboración al garantizar el cumplimiento de estas nuevas medidas"