Cerveza, cacaos, vino, olivas, refrescos... Las mesas de la plaza de la Virgen de València lucen el uniforme habitual del almuerzo del domingo entre visitantes y paseantes que aprovechan la mañana soleada para tomar un tentempié. La gran novedad que ya alerta en los móviles no sólo está en las restricciones de la noche, también en el deporte de equipo de tomar algo de día. Con un número siempre presente: que la alineación no supere las seis personas.

Nacho ha quedado con dos amigos más y sus hijos. Se sientan en una de las cafeterías al pie de la calle Caballeros. Son seis justos, «y porque no han venido las parejas que están comprando que sino, no podríamos». «Qué le vamos a hacer, ojalá pudiéramos juntarnos otra vez veinte y no estar contando cuántos somos, pero es lo que hay, toca adaptarnos otra vez», expresa. A su lado, Miguel indica que la diferencia con marzo «es que no es todo de golpe, estamos acostumbrados a las limitaciones, ya salíamos poco, ahora es lo mismo, pero todavía un poco menos».

Tres mesas más allá, Alicia, su marido y sus hijos son cuatro. «A casi todo lo que sea salir vamos solo los cuatro, evitamos al máximo los contactos sociales o, por ejemplo, casi no vamos a ver a mis padres o a mis suegros porque son de riesgo», dice la maestra que pone de ejemplo el comportamiento de los más pequeños: «Son los más responsables». En otro restaurante del centro, Héctor agradece las medidas: «Es lo que había que hacer».

Para Maria del Carmen, José Luis, Mery y Antonio, las nuevas restricciones «afectan más a los jóvenes que a los mayores» mientras que Isabel, sentada con otras cuatro amigas en una mesa en la calle Navellos, explica que el problema en su familia es que son 22 personas. «Para Todos los Santos nos juntamos siempre, este año hemos tenido que alquilar todo un bar para nosotros con diferentes mesas de seis», señala.

Temor en la hostelería

Con peores palabras lo llevan en la hostelería, no por estar en desacuerdo sino por la dificultad económica. «Muchos grupos de amigos que antes venían a comer una paella ya no vendrán», dice Guillermo Castillo dueño de una conocida arrocería de El Carmen, Yuso. «Para hoy (por ayer) teníamos mesas de 10 que hemos tenido que restructurar, pero a partir de ahora ese tipo de pedidos no los cogeremos», asegura Castillo quien explica que cuando volvieron en junio estaban a un 40 % de facturación y en los últimos meses habían subido hasta el 60 %. «Y ahora volveremos a bajar».

María Ángeles Clemente, dueña de La Catedral y El Micalet, se queja de que además sus terrazas pueden verse reducidas próximamente. «El estado de alarma lo veo bien, pero claro que me afecta, entre semana esto está muerto», asegura.En el restaurante Navellos también expresan su preocupación ante la situación, no tanto por las nuevas medidas, sino por la tendencia acumulada. «Va muy mal, no puedo quejarme hoy porque los domingos siempre hay gente, de ayer a hoy aún no se ha notado, pero claro que nos afectará, el aforo estará a la mitad».

224 sanciones

Mientras de día hay intentos de adaptación, por la noche ya hubieron las primeras sanciones. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, aseguró que la tónica general de la primera jornada de confinamiento nocturno había sido de «normalidad», aunque siempre hay un pero que especificar. En concreto, Bravo informó que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Generalitat propusieron un total de 224 sanciones en la Comunitat por incumplir la normativa anticovid. No obstante, menos de la mitad fueron por el quebrantamiento del confinamiento nocturno.

Bravo reconoció asimismo el comportamiento «responsable» de la sociedad valenciana para hacer frente a la crisis sanitaria y agradeció a «la inmensa mayoría de los valencianos y también de los establecimientos públicos» que habían cumplido con las restricciones horarias.