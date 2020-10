El comercio valenciano espera que las últimas restricciones anunciadas el fin de semana no afecten más a su actividad y que, en todo caso, estas limitaciones sirvan para mejorar la situación epidemiológica que permita a su vez asegurar una campaña de Navidad relativamente normal que proporcione un poco de aire fresco a un sector que resiste a la crisis con cada vez más dificultades.

Es el último resquicio al que se aferran los comerciantes de la Comunitat Valenciana, que alertan de que un hipotético confinamiento total sería la puntilla para una actividad «ya muy perjudicada» por la crisis de la covid.

«En estos momentos se hace necesario que la actividad económica se mantenga, siendo las medidas adoptadas las menos malas de todas las posibles», aseguraban ayer desde Confecomerç, la organización empresarial mayoritaria del sector, que entiende que la prioridad inmediata es «atajar y frenar la curva de contagios cuanto antes, intentando que repercuta lo menos posible sobre la actividad empresarial, ya muy perjudicada».

El toque de queda a medianoche y la limitación de las reuniones a un máximo de seis personas no se ven como una amenaza añadida para el comercio, que tiene un horario de cierre más temprano —muchos incluso lo han reducido para ajustar los gastos— y cuyas ventas no suelen depender de encuentros de grandes grupos de personas, limitados ahora.

La última oportunidad

En el trasfondo de la buena recepción de las nuevas restricciones por parte del sector del comercio subyace la esperanza de poder mantener la actividad en el corto plazo y poder salvar la campaña navideña en el medio. Es el último salvavidas para los comerciantes, y aunque este año se prevé incluso más agresiva en cuanto a descuentos por la necesidad de ventas, no deja de ser la temporada alta del sector. «Hay que procurar que no sea como el primer estado de alarma y que no se cierren negocios. Muchos comercios se encuentran en una situación límite y todo lo que sea reducir todavía más las posibilidades de venta tendría consecuencias nefastas para el sector».