La institución modera

La conferencia se ha convertido asimismo en un factor de moderación. Los responsables autonómicos usan cada vez menos la plataforma para la trinchera política. La batalla partidista queda para las salas de prensa. El presidente gallego cuestionó el toque de queda ante los periodistas, pero no se salió del redil ante Von der Leyen y el resto de homólogos. Tampoco lo hizo Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña es la que suele ir por los márgenes en estos encuentros, pero no fue así ayer. El tema eran los fondos para la reconstrucción, como la presidenta comunitaria les recordó, y no proliferaron aportaciones partidistas, que se han ido atenuando a medida que se institucionalizaba el pilar más visible del Estado compartido. Los presidentes ejercen de lo suyo. Alguno baja a la prehistoria local; otro, al hospital comarcal falto de recursos. Caso aparte es Cataluña, pero zanjado el mitin en inglés sobre «Freedom for Catalonia» y el referéndum, Pere Aragonés se centró en la cuestión de las ayudas europeas. Como uno más en un mundo federal.