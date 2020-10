La consellera de Agricultura, Desarollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha advertido de que las investigaciones para detectar restos del coronavirus en las aguas residuales son "muy embrionarias", aunque ha indicado que "si se encuentran indicadores homogéneos avalados" podrían "incluso conseguir sustituir a las pruebas PCR".

Así lo ha señalado Mollà en atención a los medios antes de acudir a la presentación de los primeros resultados de la investigación que está llevando a cabo la Conselleria junto a la Universitat de València, donde ha destacado que esta búsqueda "se está llevando a cabo también en otros lugares del mundo". Mollà ha defendido que "primero hay que saber que las muestras que indentificamos sean significativas" y posteriormente "habrá que homologar los indicadores para ver cuando salta o no salta la alarma".

Según la consellera, este indicador será el que "el Ministerio tendrá que acordar finalmente con los datos que se proporcionen desde el ámbito público y privado" y que cuando esto se haya determinado, "entonces sí que será una información fiable y óptima para poder actuar".

"Mientras, ni en el ámbito público ni en el ámbito privado podemos sacar conclusiones más allá de que estamos identificando o no restos de Covid y ver cómo evoluciona", ha considerado. Sin embargo, Mollà ha agradecido que haya muchas empresas que estén "ayudando a avanzar estas investigaciones y a proporcionar indicadores".

LOS INVESTIGADORES "NO PUEDEN HACER MAGIA"

"Agradecería que a los investigadores se les diera el tiempo suficiente. No podemos esperar que hagan magia, los resultados serán buenos cuando les dejemos investigar", ha manifestado. Además, ha indicado que se pueden comparar estos datos con las PCR realizadas para ver si se comportan de manera similar al aumento o descenso de restos. No obstante, ha manifestado que la investigación no ha avanzado lo suficiente todavía para que este método pueda sustituir a las pruebas diagnósticas.

Por tanto, Mollà ha afirmado que cuando estas investigaciones estén "avanzadas" se podrá "proponer un protocolo de actuación para que salten las alarmas y cómo actuar en la zona concreta en que se indique". En este sentido, ha puntualizado que estas pautas se deberían acordar con la conselleria de Sanidad y el Ministerio y que la detección en aguas residuales podría llevar a hacer "cribados masivos" en la zona indicada.

Por su parte, la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, ha considerado que está investigación "está en el camino adecuado para llegar a soluciones e incluso a la prevención". Mestre ha detallado que en la institución que dirige hay dos grupos de investigación dedicados a esta materia. Mestre también ha remarcado que "no hay una varita mágica" para solventar los problemas ni un fármaco que nos dé la solución al problema", pero sí hay un "método riguroso y científico". Mientras, ha incidido en que cada uno "tenemos que ser responsables de nuestro comportamiento".