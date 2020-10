La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha propuesto hoy la apertura vespertina de los juzgados mixtos y de Primera Instancia de la Comunitat Valenciana durante los próximos diez meses "para acortar los tiempos de espera de los ciudadanos". Sánchez de León ha presentado en rueda de prensa las necesidades de la Comunitat en materia de creación de órganos judiciales para 2010, y que ha concretado en veinticinco nuevos juzgados, que tendrían un coste para el Ministerio de Justicia de doce millones de euros.

La consellera ha señalado que aparte del incremento de juzgados es necesario "un plan de choque" con medidas como la apertura vespertina de los juzgados, y ha garantizado que la Generalitat está dispuesta a "poner los medios materiales y personales" que le correspondan.

Esta medida, ha puntualizado, supondría incrementar en un 50% la eficacia de los juzgados de Primera Instancia, en un 100% los mixtos y en un 62% los de lo Social, y ha concretado que de esta manera se resolverían mil juicios más al año.

En cuanto a los medios necesarios para aplicar esta medida, serían necesarios 120 jueces más y otros tantos secretarios sustitutos, así como 444 funcionarios, que tendrían un coste para las arcas autonómicas de 1,6 millones de euros. En cuanto a la propuesta de la Generalitat sobre órganos judiciales para 2010, ha explicado que el criterio que se ha seguido para solicitar esos veinticinco nuevos juzgados pasa por "abordar la situación de crisis económica", por lo que se ha dado "prioridad a los juzgados de primera instancia y mixtos".

La consellera ha indicado que la Generalitat es consciente de que los recursos públicos son "limitados" y por ello se ha tenido en cuenta la carga de trabajo de cada juzgado a la hora de establecer prioridades. De los veinticinco nuevos juzgados, once serán para la provincia de Alicante; de los que ocho son de Primera Instancia, uno de lo Penal y otro de lo Social, además de una plaza de magistrado para la Audiencia Provincial; tres para Castellón; todos ellos de Primera Instancia; y once en Valencia, nueve de Primera Instancia y dos de lo Penal.

La creación de estos nuevos juzgados, ha señalado, deberá ir acompañada de la convocatoria de 185 nuevas plazas de funcionarios, que tendrán un coste anual de 4,5 millones de euros, y elevarán el gasto que en este capítulo tiene la Generalitat a más de 170 millones de euros anuales.

Sánchez de León ha recordado que la Comunitat Valenciana es la tercera por la cola en jueces por cada 100.000 habitantes y ha informado de que para igualarse a la media española sería necesaria la creación de 41 nuevas plazas judiciales.

La consellera ha advertido de que estará alerta a los Presupuestos Generales del Estado para 2010 con el fin de comprobar que se respeta el principio de equidad entre las distintas comunidades autónomas, y ha advertido de que si no es así lo seguirá reivindicando como lo ha hecho hasta ahora. La titular de Justicia del Gobierno valenciano también ha analizado el Plan de Modernización de la Justicia propuesto por el Gobierno central, y ha afirmado que aunque está de acuerdo con los objetivos que plantea, cree que no funcionará si no va acompañado de medidas concretas. Así, ha insistido en la conveniencia de que se "ahonde en medidas reales e inmediatas" que sean capaces de resolver "la situación de colapso y carga judicial que viven los juzgados de toda España", ya que a su juicio los ciudadanos no pueden esperar hasta 2012 para "tener una Justicia más eficaz"