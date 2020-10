El Consorcio Valencia Interior es la entidad que gestiona los residuos domésticos de 61 municipios, cuyo territorio supone más de la mitad de la provincia de València. La entidad lleva más de una década tratando los residuos de cinco comarcas de interior: Camp de Túria, La Serranía, la Plana de Utiel-Requena, Rincón de Ademuz y la Hoya de Buñol-Chiva. Cada municipio y cada comarca, con sus particularidades, han hecho del consorcio no sólo un ente en el que tratar los residuos si no un lugar de reflexión, donde se ponen en común las ideas y los proyectos más innovadores en la gestión de los residuos de una manera más eficiente y teniendo como premisa principal la implantación de la economía circular: la tarea ya no es hacer que los residuos desaparezcan, sino pensar en recursos, en lugar de en residuos.

El Consorcio Valencia Interior es un ambicioso proyecto que se caracteriza por darle un valor añadido a la gestión a través de valores como eficiencia, transparencia, cercanía y compromiso con el medio ambiente de los municipios de interior de la provincia de Valencia. Un proyecto basado en la sostenibilidad.

Dentro del contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en concreto el del número 11, el de las Ciudades Sostenibles, el CVI entiende que la gestión de los residuos juega un papel fundamental para que los municipios encuentren esa sostenibilidad tan ansiada. Y es que en el consorcio se están implementando diferentes proyectos que tienen como objetivo la innovación, la transparencia y una gestión eficaz para encontrar la economía circular que se persigue.

Uno de los proyectos más ambiciosos es el de compostaje doméstico, donde observamos que se está volviendo a las raíces, cuando se utilizaban los biorresiduos para dar de comer a los animales, para abonar los campos. En los municipios consorciados existen muchas zonas de viviendas con jardín o aldeas con huertos cercanos y el CVI está repartiendo composteras, fabricadas exclusivamente con las fracciones menos valiosas de los plásticos obtenidos en las plantas de tratamiento de residuos.

Proyecto Recircula para dar otra vida a muebles y electrodomésticos