DIRECTO | Última hora del coronavirus y el toque de queda hoy en Valencia

Científicos de la Universidad de Oxford defienden en un artículo publicado por la revista "The Lancet" la necesidad de elaborar una metodología estandarizada para evaluar la eficacia de las vacunas contra la covid-19. Los investigadores subrayan que determinar si una vacuna en particular protege contra los efectos más severos de la enfermedad y reduce la mortalidad puede no ser posible en los ensayos clínicos, sino que requerirá "estudios continuados a largo plazo".