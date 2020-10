13:36

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ordenado cerrar perimetralmente la región exclusivamente durante los dos próximos puentes, el de Todos los Santos y el de La Almudena, que es festivo en la capital de España. El resto de días estarán permitidas las entradas y salidas, pese a que el decreto del estado de alarma establece que los confinamientos se tienen que establecer por un periodo mínimo de siete días. "Yo no estoy conforme con cerrar Madrid y de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, quiero hacerlo los mínimos días posibles porque defiendo las medidas quirúrgicas y adaptadas a cada situación", ha señalado en un acto en la Real Casa de Correos.