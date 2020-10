DIRECTO | Última hora del coronavirus y el toque de queda hoy en Valencia

09:49

Primero fue Aragón el lunes. Ayer, Murcia anunció su cierre perimetral a mitad de la tarde. Le siguió Castilla-La Mancha tras una reunión a tres entre los ejecutivos manchego, madrileño y castellanoleonés. Por último, al cierre de la edición de este periódico, Cataluña ultimaba unirse a la lista de comunidades con la movilidad restringida al interior de su territorio por la pandemia del coronavirus. El minuto y resultado deja a la Comunitat Valenciana aislada entre autonomías que no permiten ni la entrada de ciudadanos desde otros territorios ni la salida de sus habitantes hacia otros, aunque el Consell aún no descar la posibilidad de una orden expresa de cierre de la Comunitat Valenciana. De momento, la mirada está puesta en Madrid, que no acaba de acordar un cierre de 15 días como han hecho Castilla y León y Castilla-La Mancha y quiere que este sea ocasional para Todos los Santos (es puente en la capital, donde el lunes es festivo).