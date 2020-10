La Conselleria de Educación ha adoptado la medida extraordinaria que por la covid-19 anunció el Ministerio de Educación y que ya se puede aplicar en la Comunitat Valenciana: la contratación de personas con título universitario, pero sin necesidad de que cuenten con el máster habilitante para dar clase, solo para los casos de los puestos catalogados como «difícil cobertura».

Esta medida de flexibilización, anunciada en septiembre por el ministerio, criticada por las universidades de toda España y adoptada ahora por la Generalitat, se implanta de manera urgente para cubrir vacantes de aquellas especialidades que cuentan con menos profesorado en la bolsa, puesto que las plazas no pueden quedarse sin adjudicar durante varias semanas, ya que esto repercute negativamente en la educación del alumnado.

A la ya habitual dificultad que se repite cada curso para cubrir algunas plazas, por ejemplo de Valenciano y especialidades técnicas de FP, ahora se suma la actual situación generada por la pandemia. Por un lado, han bajado las ratios y se han formado más grupos que necesitan, por tanto, más profesorado para atenderles; y, por otro, previsiblemente también habrá más bajas laborales, por casos positivos de covid-19 entre los docentes o cuarentenas.

Por sorteo

Así, la modificación de la resolución que regula las adjudicaciones —que publicó ayer la Generalitat y que ya tiene validez en la adjudicación de difícil cobertura de hoy—, «establece la exención temporal del requisito de formación pedagógica y didáctica de posgrado, o equivalente para el nombramiento de personas funcionarias interinas nombradas con carácter excepcional para las plazas necesarias para la atención docente originada por la pandemia de la covid-19». Estas plazas se adjudicarán por sorteo a aquellas personas que no se encuentren en bolsa ni tengan el máster habilitante, siempre que no las haya solicitado en las adjudicaciones continuas algún docente con todos los requisitos y ya esté en la bolsa de esa especialidad u otra.

Como apunta el texto, la finalidad es «mejorar y agilizar la cobertura de vacantes y sustituciones del personal docente de determinadas bolsas de trabajo que, por diferentes motivos, tenían dificultades para ser cubiertas, y en general de todas las bolsas de trabajo, garantizando el derecho del alumnado a la educación».

En concreto, el ministerio detalló que esta flexibilización va dirigida a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, técnicos de FP, profesores de música, artes escénicas, artes plásticas y diseño y escuelas oficiales de idiomas de titulados que no estén en posesión del máster que acredita la formación didáctica y, si bien la conselleria apuntó en septiembre que la medida se implantaría sobre todo para la FP, lo cierto es que el texto publicado no cierra la puerta a los otros casos. Así, esta es una vía directa para poder acceder a la docencia en centros públicos preuniversitarios, aunque la resolución de la conselleria aclara que, una vez pasada esta situación excepcional, estos interinos deberán cumplir con los requisitos para poder permanecer en las bolsas y no generar desigualdades con otros interinos.

Específicamente se detalla que esta medida «no podrá prolongarse, en ningún caso, más allá de la finalización del curso en el que las autoridades competentes determinen que han dejado de concurrir las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia». Por esto, una vez finalizado el curso, «la persona aspirante que no esté en posesión de los requisitos generales de acceso a la función pública y los requisitos específicos de titulación para cada especialidad deberá desactivarse de la bolsa hasta que los pueda acreditar».

