DIRECTO | Última hora del coronavirus hoy y el cierre perimetral en la Comunitat Valenciana

Desde hoy al mediodía y hasta el próximo viernes 6 de noviembre no se podrá entrar ni salir de la Comunitat Valenciana a no ser que haya un motivo de trabajo, sanitario, de estudios o de fuerza mayor que lo justifique. El Consell tomaba anoche la decisión —junto al aumento de restricciones en 31 municipios donde la epidemia se ha descontrolado— por «prevención, porque no queremos ir a peor», siguiendo al resto de comunidades peninsulares a excepción de Galicia y Extremadura, y después de los vaivenes en la decisión que iba a tomar Madrid. Solo una semana después de anunciar el toque de queda nocturno hasta el 9 de diciembre, el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, volvían a comparecer ayer para anunciar el «cierre de fronteras» que no restringirá, sin embargo, la movilidad entre municipios de la C. Valenciana y con la duda de si habrá que ampliarlo a partir del próximo viernes.