Los brotes de coronavirus en la Comunitat Valenciana vuelven a aumentar de forma sustancial en un día y dan la talla de la incidencia del coronavirus en las tres provincias valencianas: de los 57 focos registrados en el día de ayer, este viernes se han vuelto a notificar 88 focos de infección nuevos que afectan a 463 personas. Con respecto a los nuevos casos de Covid-19, la cifra sigue superando el millar de forma muy preocupante con hasta 1.517 nuevos positivos en un día y los nuevos contagios doblan a las altas de covid-19 en el día de hoy (807 altas).

Más en concreto, los brotes detallados registran 65 de origen social, once de ámbito laboral y doce dentro de un entorno educativo. En ese sentido, la ciudad de València es la más afectada porque registra el mayor número de brotes con hasta once nuevos focos -tres menos de los que se notificaron ayer-. Esos once brotes comprenden a 55 personas contagiadas entre seis brotes sociales, cuatro laborales y uno educativo.

El mismo número de focos se han notifico en Castelló de la Plana con hasta 52 personas infectadas.

En ese sentido, el brote con más personas afectadas es el que se ha notificado en el centro educativo de Sedaví con hasta 18 casos. Asimismo, La Pobla de Farnals ha notificado un foco de 10 casos de origen social; Borriana ha registrado uno de 10 caos de origen social; Alzira ha notificado otro de 10 casos de origen social o Moforte del Cid, con 10 casos de origen social, tienen los números elevados. En Llíria también se han notificado nuevo casos de origen social. Xeraco, con 12 personas contagiadas en dos focos sociales o Almassora, con 9 casos de origen social, son las otras poblaciones más afectadas.

Tras ellos, La Vall d'Uxó ha notificado 8 casos de origen social; Almoines, con 7 casos de ámbito educativo, Xirivella, con 8 casos de origen social, Ontinyent, con 8 casos de origen social, o La Vall d'Uxó, con ocho casos de origen social, son otras de las poblaciones más afectadas.

Listado completo de los brotes en la Comunitat Valenciana desde el fin del estado de alarma