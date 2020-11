Gorka Orive: "La saliva permite llevar el diagnóstico a la puerta de casa"

Es la pregunta del millón y no sé si tengo la respuesta del millón. Creo que no obedece a una sola razón. Hemos hecho uno de los confinamientos más estrictos y una de las desescaladas más rápidas, que obedecía a la promoción del turismo. En un incendio no puedes pretender que la población regrese al pueblo cuando no has apagado del todo las llamas. La desescalada no ha permitido controlar bien la incidencia, a pesar de que ha bajado mucho.

Claro.

Creo, también, que el llamamiento continuo a ese turismo ha relajado la sensación de peligro por parte de la ciudadanía. Se han promovido mucho más las reuniones sociales y el ocio nocturno. En espacios cerrados, donde las medidas más hacen falta, no se han tomado de forma correcta. Si a esto le sumamos que igual se podían haber hecho más test, y de manera más eficiente; el número de rastreadores por comunidad ha sido muy variable, más luego las muestras de incivismo...

Nos cuesta dejar las mascarillas puestas cuando nos reunimos con amigos o familiares no convivientes...

Tenemos una nula experiencia en el uso de mascarillas, hay que entender que es costoso y complejo. Es entendible que ocurran estas cosas. Ha habido unos meses para implementar estos aspectos pedagógicos. Es normal que la gente que está en tensión se relaje. El verano ya acabó. Debemos promover eventos al aire libre. Igual toca pasar un poco de frío. Hay que minimizar el riesgo de transmisión, que es mayor en espacios cerrados poco controlados.

En Galicia comenzó un sistema de diagnóstico rápido por saliva que se extendió a otras autonomías, como el País Vasco. ¿Podría marcar una diferencia en la evolución?

Todo lo que sean innovaciones en los sistemas de diagnóstico, como el que menciona y otros, son pasos adelante muy relevantes. Poder reducir los puntos débiles que puedan tener las PCR convencionales: coste, tiempo, reactivos, personal cualificado, saturación... Sistemas que permitan realizar miles de test de forma simultánea, a veces incluso por «pool», para cribar mejor los positivos de los negativos, o incluso test múltiples que en un solo análisis permitan discrepar gripe de coronavirus... La incorporación de nuevos fluidos, como la saliva, es muy importante. Hace unos años fundé un proyecto que ha descubierto en la saliva una sustancia que permite ayudar al diagnóstico de personas con alzhéimer. La saliva permite llevar el diagnóstico a la puerta de casa.

¿En qué biomarcador se basa?

Hemos hecho pruebas en centenares de sujetos, análisis validaciones... Recientemente ha salido una nueva validación por el Centro Nacional de Investigación Cardiovascular, liderado por Valentín Fuster. Es el artículo que firmamos de forma conjunta, y se basa en la detección de una proteína llamada lactoferrina en saliva, y cuyos niveles, por lo que sabemos hasta el momento, caen de una manera muy importante cuando uno tiene la enfermedad de Alzheimer. Es un test que estamos intentando impulsar y encontrar casos de uso adecuados para su futura implementación.

¿Se está usando el análisis de aguas residuales para la detección del virus? Usted ha participado en un proyecto.

Sí. Ha quedado demostrado que las aguas residuales son un primer vehículo para determinar la evolución del virus en una determinada comunidad. Siempre con sus matices y sus limitaciones, pero ya hay suficientes datos que indican que se puede utilizar como una especie de sistema de prealerta. Es el caso de junio y de finales de agosto, cuando ha habido una tendencia tan clara que estoy convencido que se ha tenido que registrar en los sistemas de aguas residuales.

La aplicación Radar Covid no ha estado plenamente operativa en toda España hasta hace poco [en la Comunitat hasta esta semana]. ¿Se ha tardado demasiado?

No entiendo por qué se tarda tanto en un sistema que de forma global permiten proteger la identidad de cada persona y son unas herramientas muy interesantes para seguir el rastro de los posibles contactos. Son app que ayudan a afinar el trabajo de los rastreadores, que depende mucho de la conversación con la persona infectada y hasta qué punto uno recuerda y cuenta fielmente cuáles han sido sus contactos. Es un sistema automático de proximidad, interesante y necesario. Cuantas más herramientas útiles tengamos para prevenir las infecciones, mejor. En esta pandemia hay algo muy claro: la prevención es muchísimo mejor que el tratamiento.

Al hilo de esto, hay un sector de la población que comenta que se está cerca de alcanzar la inmunidad de grupo, restando importancia a las infecciones. ¿Se está hablando a la ligera?

Absolutamente. Es un error garrafal. Después del contagio masivo que hubo en febrero y marzo, los datos de seroprevalencia hablaban de un 5 % de inmunización general. Uno no puede pretender esa estrategia de dejarse infectar porque la inmunidad de grupo se cifra en el 60-70 % de la población. Otro gran error viene de que es mucho mejor la prevención que el tratamiento. Nadie está exento de tener la enfermedad. Además, hemos visto gente asintomática que tiene secuelas. Hay que hacer más énfasis pedagógico en la prevención y no en la relajación del «ya nos infectaremos todos».

Ha mencionado a los niños. ¿Está de acuerdo con el Ministerio de Educación, en cuanto a que, en la evaluación del riesgo-beneficio, es peor dejar a los niños en casa que llevarlos al colegio?

Imagino que hay un conjunto de técnicos que lo habrán evaluado. No comparto que se pueda intentar la enseñanza virtual con ayuda de los padres. Hay que evaluar ese riesgo, y la fotografía tiene que ser por la experiencia internacional, donde se ha podido controlar la transmisión en los colegios: la implementación de aulas burbuja que permitan que aislar esa clase y no el resto ante un posible infectado. Mucho control en los lugares cerrados y de uso generalizado: me preocupan los comedores, los baños, el patio... Mucha higiene, uso de mascarillas a partir de una determinada edad... Y ventilación, al no haber sistemas de renovación de aire. Me preocupa también la tasa de incidencia de cada lugar: no es lo mismo una de 10 casos por cada 100.000 habitantes que de 500, como tienen algunos lugares. La posibilidad de que haya un asintomático en la familia que vaya al colegio aumenta de forma exponencial.