Miedo a una triste Navidad

Ya lo advirtió días atrás la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra: «Salvar la Navidad es que esté todo el mundo en la mesa, aunque no estemos todos en la misma mesa». Desde el punto de vista sanitario, no cabe duda de la idoneidad de mantener algunas de las actuales limitaciones, como no reunirnos más de seis personas a la vez o estar en casa antes de la medianoche. Pero, ¿qué pasa con nuestra parte más emocional? La psicóloga Charo Ortuño afirma que muchas personas están ya en una situación emocional de «vulnerabilidad máxima» y que un confinamiento en las Navidades podría producir en muchos mayores «un daño psicológico irreparable».

Juana Sanchís tiene 89 años. Es viuda. Tiene tres hijos y cinco nietos. Lleva una semana echando cuentas desde que escuchó en las noticias que se restringían a un máximo de seis personas los encuentros sociales o familiares, siempre y cuando las personas no vivan en el mismo domicilio. Esta alicantina vive con una de sus hijas y le invade la tristeza cuando piensa que, si todo sigue igual, por primera vez en muchos años no podrá reunir en una misma mesa a todos sus hijos y nietos para celebrar la Navidad. «Yo no quiero ponerme mala del coronavirus, porque a mi edad... Pero estas pueden ser mis últimas Navidades y si no pueden venir a verme, mira tú qué tristeza...», responde cuando se le plantea la situación.

«Muchos mayores están viviendo todo esto como si tuvieran la espada de Damocles sobre su cabeza. Se les ha bombardeado con mensajes de que ellos son los más vulnerables, con noticias de muertos y más muertos por la covid-19, y tienen miedo. Pero, a la vez, mientras que nosotros nos preocupamos por lo sanitario, por lo material, por si tendremos o no trabajo, a ellos lo único que les puede es el plano afectivo, la parte emocional», explica Charo Ortuño. «Están en una situación de vulnerabilidad tremenda, porque además saben que día que pasa es un día más de descuento» en su particular y ya avanzado marcador de vida.

Por eso, para esta psicóloga es lógico que muchas personas mayores comiencen a presentar emociones de desesperanza y de tristeza, que se suman a la carga que ya llevamos todos en nuestra «mochila» desde el pasado mes de marzo: «La vida nos ha cambiado a todos, por completo, pero especialmente a estas personas: se han cerrado los centros sociales, se han paralizado todas las actividades que les permitían socializar con sus iguales, tampoco hay viajes de jubilados y muchos, además, han estado mucho tiempo aislados de sus hijos y de sus nietos, con lo duro que eso puede llegar a ser. Si a esto le sumamos que en Navidades podrían verse también solos, el resultado es terrible», apunta.

Para intentar vivir de la mejor manera posible lo que nos depare el futuro más inmediato, la también psicóloga Marisa Richelle apunta varios consejos, entre ellos, cambiar nuestro discurso y nuestra percepción de esta situación como algo negativo y reenfocar nuestra mirada: «En vez de decir ‘por culpa del dichoso virus no voy a poder pasar las Navidades en familia’ es aconsejable que digamos ‘van a ser unas Navidades diferentes para todos, por amor a mi familia me cuido para que no se preocupen y les cuido a ellos’. Este cambio de lenguaje nos ayuda a enfocarnos en lo positivo». Lo mismo sucederá si intentamos concentrarnos en el ahora: «Aunque la Navidad pinta mal, ahora mismo se pueden hacer reuniones de 6 personas. Dentro de dos meses no sabemos qué pasará, no es algo que dependa de nosotros ni que vayamos a poder cambiar, así que mejor no intentar anticipar acontecimientos» para no angustiarnos sin necesidad, apunta Richelle.

A juicio de esta experta, otra de las claves que podría ayudar a nuestros mayores a afrontar estas próximas semanas algo mejor sería prepararnos y prepararles ante la posibilidad de que tengamos que hacer comidas y cenas vía videollamada y, por ejemplo, grabarles un video con mensajes de cada miembro de la familia para que lo vean esos días; enviarles regalos personalizados; o cualquier otra cosa que pueda hacerles sentirse especiales y notar que no están solos».

Consejos

ACEPTAR

Vivir «con» y no «contra»

Aceptar que esto no pasará de la noche a la mañana y aprender a vivir con la situación y no en su contra. Ayudará mucho enfocarnos en lo que sí que podemos hacer dentro de las limitaciones.

VIVIR EL AHORA

No adelantar futuribles

Concentrarnos en el ahora y no adelantar acontecimientos. No querer controlar lo que no depende de nosotros, sobre todo en una situación como ésta, en la que todo está tan en el aire.

REINVENTARSE

Imaginar para sorprender

Tenerlo todo dispuesto por si nos toca comer con los familiares por videollamada; enviar por anticipado regalos a los seres queridos para sorprenderles; grabarles vídeos bonitos para esos días...

HABLAR DISTINTO

Fuera la palabra «culpa»

Cambiar nuestro discurso y la forma en la que nos referimos a esta situación: en lugar de «por culpa del virus no puedo hacer...» decir «por responsabilidad/amor a mi familia, hago...».

RESILIENCIA

Pensar que es temporal

Intentar adaptarnos de la mejor manera posible a esta situación y pensar que todo es temporal, que vendrán tiempos mejores y que lo importante es que salgamos de la mejor manera de ésta.