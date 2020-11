Dos incendios se declararon ayer de forma simultánea en una zona protegida parque natural del Montgó. Y su origen no ha podido ser más inverosímil. Un parapentista se estrelló cerca del mirador del Cap de Sant Antoni, en Xàbia, contra un tendido eléctrico. Cayó la línea y se inició un fuego ahí y otro cerca del área recreativa. En seguida acudieron Protección Civil, los Bomberos, la Policía Local y la Guardia Civil. En principio, se solicitó una ambulancia por si el deportista había resultado herido. Pero no se logró localizarlo. El parapente sí quedó colgando de la línea eléctrica. Los bomberos y los efectivos de Protección Civil lograron controlar con rapidez las llamas para que no afectará a este espacio de gran interés ecológico en el Montgó.

La caída de la línea eléctrica provocado otro efecto. Numerosas casas de la Plana del Montgó se han quedado sin suministro eléctrico. Ya han acudido los operarios de Iberdrola a reparar el tendido y restablecer cuanto antes el suministro.