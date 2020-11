Los 'grupos burbuja' en los centros escolares de la Comunitat Valenciana son "un modelo relativamente fácil de gestionar y de un impacto relativamente bajo para las familias y para la productividad laboral". Así lo señala un estudio matemático de la Universitat Politécnica de València (UPV) en una de las múltiples conclusiones del monográfico sobre 'la probabilidad de confinamientos de grupos burbuja en la educación infantil y primaria', elaborado por los investigadores del Departamento de Matemática Aplicada de la UPV, Samuel Morillas y Cristina Jordán, junto al ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Fernández-Baílo.

Según establece el análisis, el 70 % de los centros educativos sufrirá algún confinamiento de uno o más grupos durante el curso y, suponiendo que al menos uno de los progenitores tenga que dejar de trabajar para cuidar de los niños confinados y no sea posible el teletrabajo, calcula que las jornadas laborales que pueden perderse ascienden a 252.255, lo que supone "tan solo un 0,70 %" de las de las 35.995.450 jornadas mensuales que se realizan de media en la Comunitat Valenciana.

Dado que las jornadas comprometidas son durante el período escolar restante, el impacto supone "un ridículo 0,09 %" del horario total durante este período, puntualiza el estudio.

Teniendo en cuenta que la legislación marca de lunes a sábado los días laborales y que la duración del confinamiento es de diez días naturales —según los protocolos aplicados en la Comunitat—, los investigadores traducen en 8,6 días laborales los afectados por el confinamiento.

Las familias no deberían estar excesivamente preocupadas por la posibilidad de un eventual confinamiento, ya que su predicción global es que "no es muy probable que ocurra, especialmente en familias no numerosas"

Otra forma de evaluar el impacto podría ser comparar las jornadas perdidas por estos confinamientos con un día festivo especial en el que nadie trabajara. En este caso, las jornadas perdidas suponen un 12,96 % de las 1.945.700 jornadas que se perderían en un día laboral, por lo que "no parece que el impacto sobre la economía vaya a ser mínimamente significativo", apunta el estudio.

Pérdida de entre 505 y 1.010 euros para autónomos

Sin embargo, "desde el punto de vista de una familia, el resultado es bastante distinto" si el progenitor que debe quedarse a cargo de los niños confinados pierde sus ingresos, como sucede en el caso de muchos autónomos, empleadas del hogar, etc. La pérdida oscila, en estos supuestos, entre los 505 y los 1.010 euros, atendiendo a la renta media de los hogares de la Comunitat Valenciana, según el INE.

En este punto, la afección también dependerá de si es la única fuente de ingresos o no, apuntan los investigadores. Con estas previsiones, los investigadores concluyen que el impacto en la economía de la Comunitat Valenciana va a ser "despreciable", aunque "la maltrecha economía de las familias en el contexto de la pandemia puede verse afectada de manera significativa".

Por último, apuntan que "las familias no deberían estar excesivamente preocupadas por la posibilidad de un eventual confinamiento", ya que su predicción global es que "no es muy probable que ocurra, especialmente en familias no numerosas y, en caso de ocurrir, es muy poco probable que se repita".

Según sus cálculos, de los 1.998.600 hogares que conforman la Comunitat Valenciana, 26.930 sufrirán un confinamiento debido al cierre del grupo burbuja escolar al que pertenezcan sus hijos, lo que supone el 1,35 % del total de hogares y un 7,38 % de las familias que tiene algún hijo escolarizado, y únicamente 1.185 hogares sufrirá dos o más confinamientos.