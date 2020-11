El fin de semana deja un balance de 18 muertes por coronavirus en la Comunitat Valenciana. En las pasadas 48 horas, se han contabilizado casi dos docenas de fallecimientos como consecuencia del SARS-CoV-2. Además, ninguna de las personas que ha muerto por la covid-19 era residente de geriátricos valencianos, donde se ha detectado un destacable incremento de contagios. La cifra de muertes por coronavirus en todo el territorio valenciano asciende a 1.842.

En este periodo, Sanitat ha detectado 505 nuevos casos positivos. No obstante, esta cifra no se corresponde tanto con una tendencia a la baja en los casos nuevos de coronavirus en Valencia, Alicante y Castelló, sino con el 'efecto fin de semana' por el que los lunes las cifras de contagios son más bajas ya que durante los fines de semana hay menos laboratorios en funcionamiento. Este efecto, además, provoca un aumento de casos los martes. En cualquier caso, la radiografía diaria suma medio millar de infecciones a la cuenta, que asciende ya a 63.578 el total de contagios en la C. Valenciana desde el inicio de la crisis. En estos momentos, hay 11.791 casos activos, lo que supone un 16,01 % del total de infecciones detectadas desde febrero.

Las altas se disparan y crecen hasta las 2.019 personas que han superado la enfermedad de la covid-19 y han recibido ya el alta médica. En total, son ya 60.025 los pacientes valencianos que se han curado de coronavirus desde que comenzase la crisis sanitaria.

Los hospitales valencianos tienen en estos momentos 1.311 personas ingresadas, solo la provincia de Valencia contabiliza 735 contagios. La presión en las camas de críticos de las diferentes Unidades de Cuidados Intensivos sigue aumentando muy significativamente en la última semana, y ya hay 194 enfermos covid en las UCI con pronósticos poco favorables.

Una única residencia concentra el 60 % de los nuevos contagios

La Comunitat tiene en la actualidad casos positivos en 48 residencias de mayores y 9 centros de diversidad funcional. De los 117 nuevos casos de covid-19 detectado entre residentes y trabajadores, 71 corresponden a la residencia Domus Vi de Elda, uno de los centros bajo vigilancia activa de control sanitario.