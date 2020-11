La evolución de la pandemia de coronavirus en la Comunitat Valenciana ha llevado a que el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana se prorrogue siete días más, tal como ha anunciado en la mañana de este martes el president de la Generalitat, Ximo Puig. Con este anuncio, desde hoy al mediodía y hasta el próximo viernes 6 de noviembre no se podrá entrar ni salir de la Comunitat Valenciana a no ser que haya un motivo de trabajo, sanitario, de estudios o de fuerza mayor que lo justifique.

A esta medida hay que sumarle el toque de queda que se implantó hace poco más de una semana y que estará en vigor hasta el 9 de diciembre y que como el cierre perimetral, persigue el objetivo de contener la expansión del coronavirus en Valencia, Castellón y Alicante. Esta restricción de movilidad nocturna establece que no se puede permanecer en la calle desde las 00.00 horas hasta las 6 de la mañana.

Además, ante el descontrol del número de contagios en varios municipios, estos han solicitado medidas más contundentes. Por esto Xàtiva, l'Alcúdia de Crespins Canals, en la comarca de La Costera; Cullera, en la Ribera; Alfafar, Benetússer, Lloc Nou, Sedaví, Godella y Massanassa, en l'Horta; Llíria y Loriguilla, en el Camp de Túria, además de Nules, han pedido restricciones extra para sus localidades.

Entre las medidas que compartirán todos ellos están el cierre de instalaciones municipales, así como parques y jardines, además de la suspensión de todo tipo de actividades conjuntas, excepto en el caso de las competiciones deportivas federadas.

En el caso de Nules, el alcalde David García, quiere pedir el cierre perimetral de la población y el hecho de ponerse en contacto con el Departamento de Salud Pública de la Plana para coordinar las diferentes medidas que se puedan implementar "en los próximos días".

Con respecto a los municipios de l'Horta, Godella ha cerrado el mercado municipal durante diez días para su limpieza y desinfección después de que se detectaran algunos contagios en las paradas. Alfafar, Sedaví, Benetússer y Llocnou, además de las medidas conjuntas de cierres de instalaciones públicas se produce el aplazamiento de la agenda cultural y la suspensión de la actividad en los centros recreativos de la tercera edad y de jóvenes. En el ámbito educativo, las clases de enseñanza obligatoria seguirán con normalidad, la competencia es de la Generalitat, pero recomiendan para la formación no reglada utilizar la vía telemática y en el caso de ser presencial, no superar un tercio del aforo. La Escuela de Personas Adultas sí cancela sus clases. La actividad física o deportiva en grupo no profesional se mantiene, pero sin público.

En los municipios de la Costera, Xàtiva, Canals y l’Alcúdia de Crespins no han tardado en dar una vuelta de tuerca a las restricciones anti-covid 19. Las tres localidades han anunciado el cierre de sus instalaciones deportivas y culturales, así como sus parques, jardines y otros espacios de ocio. En el caso de Xàtiva, por espacio de quince días: hasta el 17 de este mes. En Canals, de momento una semana. Además, la alcaldesa de Canals, ha emitido un bando en el que anuncia que respecto al Mercat Municipal, el recinto podrá abrir al público con una limitación de aforo del 50%. Mientras que el mercado ambulante, lo podrá hacer al 75%. La medida está en vigor hasta el martes día 10 de noviembre

En Llíria, la Banda Primitiva y la Unión Musical han decidido hacer un parón en su actividad durante 15 días ante el avance del virus en el municipio, donde en 10 días se ha pasado de tener 50 contagios por cada 100.000 habitantes a 202 personas por cada 100.000 personas. La Escuela de Música y otros centros educativos sí que mantendrán su actividad con extremas medidas de precaución.

Restricciones del toque de queda en Valencia, Alicante y Castelló

En la Comunitat Valenciana, las restricciones del toque de queda son cinco y están repartidas por áreas de actuación. Son las siguientes: