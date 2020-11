El empeño del concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, por celebrar la Cabalgata de Reyes esta Navidad ha provocado la sorpresa y la indignación de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, que ha tachado de «irresponsable» al edil y ha criticado la posición cómplice del alcalde de València, Joan Ribó.

Según ha explicado Vicente Inglada, secretario de la entidad, «no es necesario en absoluto sacar carrozas a la calle y provocar aglomeraciones cuando todas las medidas puestas en marcha van dirigidas precisamente a evitar eso». «Si estamos criticando que haya aglomeraciones en los autobuses, ¿cómo no vamos a criticar que haya aglomeraciones de niños?», dice.

«Se pueden buscar otras alternativas para vivir esa noche mágica, pero en casa, con sus familias», asegura Inglada, que entiende que haya que salvar al sector, pero que en este caso es mejor buscar un plan alternativo. Propone, por ejemplo, que los Reyes Magos sean recibidos por el alcalde «para que los niños vean que están aquí y son importantes»; o que se cree un buzón real virtual para mandar las cartas e incluso que haya un paje virtual que las reciba. «Pero sacrificar la seguridad de los niños y sus familias no lo entiendo», asegura el responsable de la Unión de Consumidores.

Batalla de Flores

Tampoco entiende que se proponga una cabalgata al estilo de la Batalla de Flores, con los asistentes en palcos, cuando esa actividad fue suspendida el pasado mes de julio, una época en la que los datos de la pandemia eran más favorables que ahora. «Si estamos hablando de evitar aglomeraciones, no tiene ningún sentido plantearse ni siquiera realizar la cabalgata. A los niños no se les puede controlar como a los mayores. ¿Es que no ven el peligro para los propios niños? Los Reyes Magos ya vendrán el año siguiente. Y este 2021 como los reyes magos son mágicos les van a traer los juguetes igual. Los niños van a estar igual de contentos cuando abran sus regalos», explica.

En la situación actual, Vicente Inglada es más partidario de esperar a ver cómo evolucionan las cosas y «si se produce un descenso significativo de los casos, pues de maravilla, pero ahora la situación es cada vez peor, por tanto lo suyo es decir no se hace y luego ya veremos qué pasa».

La propia vicealcaldesa de València, la socialista Sandra Gómez, ya se pronunció de manera similar el día anterior. A su juicio, hay que» ser valiente» para suspender las celebraciones festivas que entrañen algún riesgo para la población, sobre todo teniendo en cuenta que las fiestas suelen generar aglomeraciones y que estamos en un momento de subida muy fuerte de la segunda ola de la pandemia. Todo apunta, además, a que las restricciones serán cada vez mayores y que la próxima Navidad se presenta incierta.