11:26

"Sabemos que la situación es grave, pero es necesario no perder la perspectiva", insiste el presidente de la Generalitat. "No nos podemos saltar las fases. No podemos relajarnos pese a que sabemos que estamos mejor que en otras comunidades autónomas", afirma. "Lo más importante es el cumplimiento riguroso de las nuevas y antiguas medidas", agrega, al tiempo que insiste en reclamar "la responsabilidad de todos los ciudadanos". "No podemos consentir más imprudencias", finaliza.